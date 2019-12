Bürgertreff Essen-Überruhr: Geschäftsführer gibt das Amt auf

2016 übernahm Peter Aurich (66) den Vorsitz des Vereins „Bürgertreff Ruhrhalbinsel“. Nun gibt er das Amt in jüngere Hände ab. Doch er will sich weiter im Stadtteil engagieren. 2015 sah die Zukunft des Bürgertreffs am Nockwinkel in Überruhr-Hinsel düster aus. Viele Renovierungen standen an und die Gäste blieben aus. Viel ist passiert seitdem.

„Zum Glück“, sagt Peter Aurich, „haben damals nach vielen Anläufen einige Vereine und Bürger auf der Ruhrhalbinsel einen eigenen Verein gegründet, mit dem Ziel, den Bürgertreff zu erhalten und attraktiver zu gestalten“. Gleich zur ersten Jahreshauptversammlung 2016 gab der erste Geschäftsführer Kurt Peters den Posten weiter: Auf ihn folgte Peter Aurich, zwar erst 2011 aus der Pfalz eingewandert, aber „ein Wahl-Ruhri aus vollem Herzen“.

Geschäftsführer hatte viel Erfahrung im Kulturbereich

Neben Freude an der Aufgabe hatte Aurich das nötige Know-how im Gepäck. Von 2011 bis 2013 war er als Reiseleiter und Städteführer für ein Essener Busreiseunternehmen nebenbei tätig und danach von 2013 bis 2015 ehrenamtlicher Leiter der Ruhrgebietszentrale der „Kulturloge“ und verfügte somit über viel Erfahrung im Kulturbereich. So brachte er engagiert viele neue Ideen ein, tüftelte ein buntes Kinderprogramm aus und holte Comedy, Theater und Konzerte ins Haus.

Kultur gleich vor der Haustür anzubieten und das für alle Generationen, war ihm stets ein besonderes Anliegen. Den teils nervenaufreibenden Umbau in 2017 bis 2018 begleitete er fast täglich. „Morgens habe ich den Bauarbeitern die Tür aufgeschlossen“, erzählt er. Ehrenamtlich füllte er eine Sieben-Tage-Woche aus. „Als Rentner konnte ich mir das ja leisten“, sagt er schmunzelnd.

Der Umbau des Bürgertreffs Ruhrhalbinsel erforderte viel Kraft und Zeit. Foto: Carsten Klein / FUNKE Foto Services

Vom Umbau der Toilettenanlagen bis hin zum kompletten Eventplan und dessen Umsetzung auf und hinter der Bühne war er der Kümmerer und saß für den Verein oft bis nachts zu Hause am Schreibtisch. „Später, ab Mitte 2019, gab es eine Schreibkraft und einen Hausmeister.“ Doch Arbeit blieb genug. Auch der große und der kleine Saal im Bürgertreff mussten umgebaut, technische Aktualität musste erreicht und der Außenbereich ausgebessert werden. Fast 500.000 Euro flossen in die Renovierung.

Als alles fertig war, rührte Aurich kräftig die Werbetrommel für den Standort. Der Erfolg lässt sich bis heute sehen: Von Anfang November bis Ende Januar 2020 lockt das Kulturzentrum mit 13 Veranstaltungen, wie der Flyer zeigt, der in vielen Geschäften auf der Ruhrhalbinsel ausliegt. Die Auswahl reicht von der Travestieshow über Poesie und Standup-Comedy über den Weihnachtsmarkt für Kinder und eine Krimi-Lesung bis hin zur Oldie-Night. Abendliche Unterhaltung finden die Bürger der Ruhrhalbinsel im eigenen Revier. „Doch das Angebot gefällt auch Leuten aus anderen Stadtteilen“, weiß Aurich.

Kinder und Senioren verbringen ihre Freizeit in dem Haus

Aber nicht nur zahlende Gäste sind in den modern gestalteten Räumen willkommen. „Das Haus heißt Bürgertreff, und das sollte es auch weiter sein“, wünscht sich Aurich. Vereine, Kinder und Senioren dürfen hier ihre Freizeit verbringen. Die Räumlichkeiten können zudem von Privatleuten oder Firmen für Feiern und Events gemietet werden, etwa für Hochzeiten oder Geburtstage. Kurzum: Die Bürger haben am Nockwinkel eine „gute Stube“ zum Verweilen sowie ein breitgefächertes Kulturspektrum.

Essen Bürgertreff Überruhr wurde in den 1970er Jahren erbaut Der Bürgertreff Überruhr mit Stadtteilzentrum und Stadtteilbibliothek am Nockwinkel 64 wurde 1972 bis 1973 gebaut. Architekt war Günter Koschany aus Essen. Wer Fragen zum aktuellen Programm hat, schaut ins Internet unter https://buergertreff.ruhr/. Telefonisch ist der Bürgertreff von Montag bis Freitag von 9 bis 14 Uhr unter 01520 -2448028 zu erreichen, per E-Mail unter info@buergertreff.ruhr

Die freie Theaterszene Essens ist oft und gern zu Gast. Ensembles wie das „Kleine Theater Essen“, die „Essener Volksbühne“ oder das „Theater Courage“ bespielen die Bühne. Doch auch die Kleinsten sind willkommen und dürfen ihre Stücke aufführen. „Wir kooperieren mit rund 20 Kindertagesstätten der Ruhrhalbinsel sowie aus Steele und Kray.“ Zudem arbeitet man mit lokalen Vereinen eng zusammen. Sie nutzen regelmäßig die Räume und sind zum Teil Gründungsmitglieder des „Bürgertreff Ruhrhalbinsel“, etwa der Männergesangverein Überruhr (MGV), „Teutonia“ Überruhr und die Karnevalsvereine „Rot Grün“ und „AKG Überruhr“, Kaninchenzuchtverein und der Schachverein Überruhr-Burgaltendorf.

Das Weinfest könnte eine Neuauflage erfahren

Zur Ruhe will sich Aurich auch nach dem offiziellen Ende als Geschäftsführer des Vereins nicht setzen. Wer den quirligen Neu-Überruhrer kennt, kann sich das auch kaum vorstellen. Ihm zu Ehren könnte es wohl 2020 eine Neuauflage des pfälzischen Weinfestes geben. Das brachte er aus seiner alten Heimat nach Überruhr, eine seiner ersten Taten. Damals noch skeptisch und mit „Schwellenangst“ kamen die Nachbarn zu dem unbekannten Spektakel. „Der Erfolg war eher mäßig, heute aber fände das Fest einen ganz anderen Zuspruch“, meint Aurich.

In nächster Zeit will er weiterhin – neben etwas mehr Zeit für Familie und Freizeit – ehrenamtlich junge, aufsteigende Künstler unterstützen, denen er bei entsprechender Qualifikation an unterschiedlichsten Orten die Karrieretüren öffnen möchte. Nebenbei berät er bei der Künstlersuche für Events „das größte, bundesweite Transport- und Verkehrsunternehmen“ im Bereich NRW/Ruhrgebiet. Vom Ruhestand ist der Rentner also meilenweit entfernt: „Ich möchte kreativ und gefordert aktiv bleiben“, so Aurich.