Ortstermin beim Bäcker: Essens Karnevalsprinz mag’s deftig

Essen. Ungewöhnliche Verkostung: Das Karnevalsprinzenpaar war beim Bäcker eingeladen – um 13 verschiedene Sorten Berliner zu probieren.

Du weißt, dass Karneval ist, wenn in den Auslagen der Bäckereien die Berliner die Vollkornbrötchen verdrängen. Die Berliner und die Apfel-Krapfen und die Mutzenmandeln – also alles, was in heißem Öl gebacken wird und reißenden Absatz findet während der Hochphase der Karnevalssession. Also: ab jetzt! „Derzeit verkaufen wir täglich 7000 bis 8000 Berliner in allen unseren Filialen, an Altweiber in einer Woche werden es rund 25.000 am Tag sein“, sagt Bäckermeister Andreas Peter, der Junior-Chef bei „Bäcker Peter“ (50 Filialen, davon 37 in Essen).

Die Zeit, als Berliner nur mit Erdbeer- oder Aprikosenmarmelade gefüllt waren, sind lange vorbei. Deshalb lud die Bäckerei das amtierende Stadtprinzenpaar Assindia Julia I. und Volli I. am Donnerstag zur besonderen Berliner-Verkostung in die Filiale am Rüttenscheider Stern ein: 13 Sorten hat „Peter“ in diesem Jahr im Angebot, auch herzhafte sind dabei. Was ist mit Senf? Nein, dieser alte Witz hat seine beste Zeit lange hinter sich, denn man hat sich bei „Peter“ lieber von einem aktuellen Popsong inspirieren lassen: „Wild Berry Lillet“, benannt nach einem Fruchtwein; vor Wochen war im Radio ein Lied zu hören, in dem es genau darum ging. Außerdem im Programm: Blaubeer-Vanille, Bienenstich-Krapfen. Schwarzwälder Kirsch-Krapfen. Und Berliner mit Gemüsebratling oder Kartoffelrösti.

Essener Karnevalsprinz: „Ich seh’ zwar süß aus, bin aber für Herzhaftes“

„Ich seh’ zwar süß aus, bin aber eher für Herzhaftes“, sagt Prinz Volli I., der eigentlich Volker heißt und im wahren Leben Rentner ist, und betritt um 13 Uhr die Filiale. Schnurstracks ordert er den Krapfen mit Kartoffelrösti, Krautsalat als Garnitur – kaut, schmeckt, kaut, schmeckt, nickt anerkennend und sagt dann zum Bäckermeister: „Toll, echt lecker, aber wenn da jetzt ‘ne richtige Frikadelle drin wär’, wär’s noch besser.“ Bäckermeister Peter lacht und sagt: „Wir wollten es extra nur vegetarisch.“

Inspiriert von einem Pop Song: „Wild Berry Lillet“. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Das Kinderprinzenpaar Leyla Sophie I (11 Jahre) und Noah (14, ehemaliger Kinderprinz, vertritt den amtierenden Kinderprinzen Jannik, denn der ist erkältet) machen sich unterdessen über einen Berliner mit Schokopudding und dicker Schokoglasur her, ihre Meinung? „Lecker.“ Später werden sie noch einen Blaubeer-Vanille-Berliner vertilgen, ihre Meinung? Leyla Sophie hebt kauend den Daumen. Was war besser, Blaubeer oder Schoko? Jetzt ist der Mund leer: „Schoko.“

„Alles, was ich im Mund hatte, war sehr lecker“

Prinz Volli beißt unterdessen in einen Schwarzwälder-Kirsch-Krapfen, der ist mit Alkohol, klar, die Füllung ist ja mit Kirschwasser versetzt, und nach wenigen Bissen murmelt Volli genüsslich: „Davon drei, und du kannst nicht mehr Auto fahren.“ Prinzessin Julia konzentriert sich lieber auf die Klassiker: Krapfen, „sehr lecker“.

Nach einer dreiviertel Stunde ist alles probiert – obwohl, nein, alles? Unangetastet liegen da noch Berliner mit schneeweißer Zuckerglasur, gebackene Apfelringe und vieles mehr. Aber die Krapfen mit Eierlikör-Füllung, die gingen an diesem Mittag auch ganz gut weg. Fazit des Karnevalsprinzen: „Alles, was ich im Mund hatte, war sehr lecker, aber jetzt kann ich nicht mehr.“

Letzte Frage an den Bäckermeister: Wenn er auch Herzhaftes im Programm hat, womöglich gegen den Kater nach Altweiber – was ist mit dem guten, alten Rollmops als Kur gegen Kopfschmerzen? Andreas Peter lacht und sagt: „Naja, vielleicht nächstes Jahr.“

