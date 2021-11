Organspende rettet Leben: Info-Tag der Uniklinik Essen

Essen. Die Uniklinik Essen lädt zum Tag zu Organspende und Transplantation. Denn jährlich sterben 1000 Menschen auf der Warteliste für ein Spenderorgan.

Um Organspende und Transplantation geht es bei einer Online-Veranstaltung der Uniklinik am Samstag, 20. November, ab 11 Uhr.

Eine Organspende ist für viele schwerkranke Menschen die einzige Rettung: Doch der Mangel geeigneter Spenderorgane bereitet der Transplantationsmedizin große Probleme. Im Jahr 2019 standen 2995 nach dem Tod verfügbaren Spenderorganen nahezu 10.000 Patientinnen und Patienten gegenüber, die auf ein geeignetes Spenderorgan warten. Das führt dazu, dass in Deutschland jährlich mehr als 1000 Patienten auf der Warteliste für eine Transplantation versterben.

Experten beantworten alle Fragen zum Thema Organspende

Bei der Veranstaltung am Samstag (20.11.) beantworten die Mediziner der Uniklinik bei einer digitalen Zoom-Konferenz alle Fragen zu Organspende und Transplantation. Sie beleuchten auch besondere Aspekte wie Transplantation in Zeiten der Pandemie. Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich in organbezogenen Workshops in kleinerer Runde mit den Experten auszutauschen und Fragen zu stellen. Um 16 Uhr beginnt ein offener Austausch, gegen 16.45 Uhr klingt der Tag aus.

Wer mag, kann seine Frage auch schon im Vorfeld per Mail an transplantationstag@ume.de senden. Eine Anmeldung zum 2. Tag zu Organspende und Transplantation der Universitätsmedizin ist nicht notwendig.

Programm/Infos auf: https://transplantationstag.ume.de/

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen