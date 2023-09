Open-Air-Disco mit „essen diese“ auf dem Kennedyplatz

Essen. Das „Essen Light Festival“ startet mit einer Disco auf dem Kennedyplatz. Die Party wird gemacht von der populären Instagram-Seite „essen diese“.

Die populäre Instagram-Seite „essen diese“ veranstaltet erstmals mit der Essen Marketing GmbH (EMG) eine Open-Air-Disco auf dem Kennedyplatz. Am Freitag, 29. September, gibt es ab 23 Uhr elektronische Musik und eine als spektakulär angekündigte Licht-Installation, „die den gesamten Platz in Szene setzt“, so die EMG in einer Mitteilung am Dienstag.

Die Party auf dem Kennedyplatz ist gleichzeitig der Start des diesjährigen „Essen Light Festivals“. Beim „Light Festival“ gibt es bis Sonntag, 8. Oktober, Licht-Installationen in der Innenstadt. An 17 Spielorten, so die EMG, wird die Innenstadt dabei farbenfroh beleuchtet.

„essen diese“ erreicht mehrere zehntausend junge Menschen

Die Instagram-Seite „essen diese“ ist besonders unter jungen Leuten populär. Veröffentlicht werden regelmäßig Bilder mit Texten, die die Stadt Essen ironisch betrachten. Mehr als 60.000 so genannte „Follower“ schauen regelmäßig auf die Bilder und Videos, die „essen diese“ veröffentlicht – und ist mittlerweile zu einer echten Institution geworden. „essen diese“ betreibt auch einen Club im Rüttenscheider Girardethaus, und im Sommer organisierte „essen diese“ einen Ersatz für das „Rü-Fest“, das 2019 zum letzten Mal in alter Form stattfand.

Das „Essen Light Festival“ ist – genau wie die Eröffnungsparty – umsonst und draußen; die Lichtinstallationen werden eingeschaltet nach Anbruch der Dunkelheit. Das „Light Festival“ war im Jahr 2022 wegen der Energiekrise kleiner ausgefallen.

| Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen | Social Media: Facebook + Instagram + Twitter | Kostenloser Newsletter: Hier abonnieren |

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen