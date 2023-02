Unter dem Motto „One Billion Rising“ wird am 14. Februar weltweit gegen Gewalt an Frauen protestiert.

One Billion Rising One Billion Rising: Essen protestiert gegen Gewalt an Frauen

Essen. In Essen wird am 14. Februar gegen Gewalt an Frauen protestiert. Die Aktion ist Teil des weltweiten Protests unter dem Motto One Billion Rising.

Weltweit wird am Dienstag, 14. Februar, ein Zeichen der Solidarität für von Gewalt betroffene Frauen und Mädchen gesetzt. In Essen findet die Aktion unter dem Motto „One Billion Rising“ von 16 bis 18 Uhr auf der Kettwiger Straße statt.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Der Begriff „One Billion Rising“ leitet sich aus der Statistik der UN ab, nach der weltweit jede dritte Frau Opfer von Gewalt wird, also mehr als eine Milliarde (englisch: Billion) Frauen. In diesem Jahr lautet das Motto „Rise for Freedom“ („Erhebt Euch für Freiheit“). Aktuelle Ereignisse wie die Proteste im Iran und der Angriffskrieg gegen die Ukraine zeigten deutlich, wie gefährdet Frieden, Sicherheit und Freiheit sind, sagen die Veranstalterinnen. Zudem stünden an vielen Orten der Welt die Frauenrechte unter starkem Druck. Mit „One Billion Rising“ solle in mehr als 200 Ländern ein Zeichen der Solidarität gesetzt werden.

Protest mit Fotobox und Tanz

Die Gleichstellungsstelle der Stadt Essen, der Caritas-SkF-Essen, der Sozialdienst katholischer Frauen und der Caritasverband Essen veranstalten am Dienstag, 14. Februar, von 16 bis 18 Uhr gemeinsam eine Aktion, mit der sie alle Menschen aufzufordern, für die Beendigung der Gewalt an Frauen und Mädchen einzutreten.

Auf der Kettwiger Straße, gibt es dann in Höhe des Burgplatzes einen Infostand, eine Fotobox und weitere Mitmach-Aktionen sowie die Möglichkeit gemeinsam zu tanzen und sich so zu erheben.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen