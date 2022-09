Essener Eltern filmen Mann, Polizei warnt vor Hetzjagden

Essen-Stoppenberg. Ein Mann spricht in Essen-Stoppenberg Kinder an. Die Aufregung ist groß, aber unbegründet. Die Polizei warnt vor „digitalen Hetzjagden“.

Im Essener Norden sind in den letzten Tagen Eltern durch Sprachnachrichten, Videos und Fotos verunsichert worden. Betroffen sind mehrere Kindergärten und Grundschulen im Bereich Stoppenberg und Schonnebeck.

Die Bilder, die in Windeseile per WhatsApp die Runde machten, zeigen einen grauhaarigen Mann, der dem Vernehmen nach Kinder anspricht und sie angeblich sogar anfasst. Die Fotos und Videos wurden in Stoppenberger Straßen und auf dem Supermarkt eines Edeka-Parkplatzes gemacht. Dort soll der Mann Anfang der vergangenen Woche ein Kind angesprochen haben, die Polizei wurde gerufen, die Mutter war nicht weit vom Geschehen entfernt.

„Gnade Ihnen Gott, Sie werden beobachtet“

Über WhatsApp verbreitete die Mutter eines Kindes, das in der Nähe eine Kita besucht, sofort die Nachricht: „Dieser Mann steht auch öfter an der Tuttmannschule, beobachtet die Kinder und holt sie zu sich.“ Offenbar ist sie es, die auch ein Video gedreht und verteilt hat. Es zeigt einen aufgebrachten Vater, der den grauhaarigen Mann zur Rede stellt und droht: „Gnade Ihnen Gott, Sie werden beobachtet! Alle wissen Bescheid über Sie!“ Der Mann reagiert nur mit starrem Blick.

Schon am 9. September hatte die Leiterin der Kantschule in Schonnebeck eine Nachricht an alle Eltern verfasst: Derzeit würde es wieder verstärkt Hinweise geben auf einen Mann, der angeblich aus einem Pkw heraus Kinder anspricht. Dazu gebe es im Bezirk derzeit keine Hinweise; grundsätzlich solle man den Kindern beibringen, achtsam im Umgang mit Fremden zu sein.

Ähnliche Vorgange waren in der ersten Septemberwoche im Essener Süden bekannt geworden; in Heidhausen hatte ein Mann angeblich ein Kind versucht, in sein Auto zu locken; vier Grundschulen unterrichteten die Eltern mit entsprechenden Schreiben und mahnten zur Vorsicht.

Neu ist jetzt, dass in Stoppenberg ein vermeintlicher Täter per Bild und Film gezeigt wird und diese Bilder sich sehr schnell verbreiten. Die Polizei Essen warnt alle Eltern: Die Verbreitung solcher Fotos und Videos beziehungsweise das Teilen solcher Beiträge ist rechtlich unzulässig und kann strafrechtliche Konsequenzen haben.“

Der grauhaarige Mann, der offenbar häufig an der Bushaltestelle vor der Tuttmannschule steht und sich regelmäßig vor dem Edeka-Markt an der Twentmannstraße, Ecke Grabenstraße, aufhält, ist von der Polizei mittlerweile identifiziert worden: Es handelt sich um einen stark demenzkranken Mann, der in einem Männerwohnheim lebt, das nicht weit entfernt liegt. „Zum momentanen Zeitpunkt gibt es keinerlei Erkenntnisse, dass das Ansprechen der Kinder einen sexuellen Hintergrund hat und somit eine Warnung vor diesem Mann gerechtfertigt wäre“, berichtet Polizei-Sprecherin Silvia Czapiewski.

Polizei Essen: Verbreitung von Bildmaterial ist verboten

Um die Persönlichkeitsrechte des Mannes zu schützen, bleibt die Polizei nur im Ungefähren: Dass der Mann tatsächlich Kinder anspreche, habe „einen harmlosen Hintergrund“ und liege „in der persönlichen Lebensgeschichte des Mannes und einer Suche nach Ankerpunkten seines früheren Lebens begründet“.

Es wird eindringlich darum gebeten, sich „nicht an derlei ‘digitalen Hetzjagden’ zu beteiligen.

Um die Kinder stark zu machen vor Gefahren, die von Fremden ausgehen können, müssten junge Menschen regelmäßig sensibilisiert werden. Die Abteilung Kriminalprävention/Opferschutz (KP/O) hilft gerne beratend weiter – zudem gebe es unter diesem Link entsprechende Empfehlungen.

„Wenden Sie sich bitte nicht per Whatsapp oder über sonstige soziale Medien an andere Eltern“, so die Polizei. „Dies ist meist nicht hilfreich, sondern bewirkt eine unkontrollierbare Dynamik und kann der unnötigen Panikmache (auch bei Kindern) dienen.“ In Verdachtsfällen solle sich stattdessen sofort an die Polizei gewendet werden.

