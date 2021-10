Omer Klein Trio präsentierte neues Album in Essen

Essen. Das Omer Klein Trio gastierte für ein Jazz-Konzert in der Philharmonie Essen. Die Besucher hörten Modern Jazz mit orientalischen Einflüssen.

Das Omer Klein Trio gastierte am Freitag für ein Jazz-Konzert in der Philharmonie Essen. Die Musiker präsentierten den Zuhörern ihr neues Album.

Tänzelnde Melodielinien aus dem Nahen Osten in der Essener Philharmonie

Hat man je eine schönere Liebeserklärung an die irakische Hauptstadt gehört als beim „Baghdad Blues“ des Omer Klein Trios? Tänzelnde Melodielinien aus dem Nahen Osten, eingebettet in jazzige Improvisationen und obendrein auch noch schön groovig verpackt – man ist zu Beginn eines begeisternden Konzertabends gleich drin in der musikalischen Welt des Omer Klein.

Der israelische Pianist ist in Essen längst kein Unbekannter mehr, doch dieser Abend ist für ihn besonders. Ist es doch das allererste Konzert mit seinem langjährigen Trio mit dem vorzüglichen Haggai Cohen-Milo (Kontrabass) und Amir Bresler (Schlagzeug), bei dem das vor ein paar Wochen veröffentlichte neue Album „Personal Belongings“ live vorgestellt werden kann.

Neues Album zur Corona-Pandemie entstanden

Die Platte ist im Pandemiejahr 2020 entstanden, in dem Omer Klein so viel daheim war wie wohl noch nie. Und über Familie oder Poesie nachdachte und diese Themen musikalisch verarbeitete. Wie etwa in der berührenden Solo-Klaviernummer „Najara“, in der ein Jahrhunderte alter Text eines jüdischen Dichters aus Damaskus intensiv und seelenvoll in zarte Töne übersetzt wird. Seine israelische Herkunft hört man viel in Omer Kleins Klavierspiel heraus, aber nicht immer. Das Trio weiß etwa mit einem funkigen Shuffle-Swing auch einfach nur mal gut zu unterhalten.

Aber wenn sich sein nahöstliches Musikerbe mit raffinierten Jazzmustern verbindet wie im so quirligen Ohrwurm „Yemen“, dann sind das die besonderen Momente der drei Israelis im RWE-Pavillon.