Essen. Olympia an Rhein und Ruhr anno 2032? In seiner vierten Auflage beschäftigt sich der FUNKE-Treff mit dieser Idee. Alle Infos hier im Liveticker.

Olympia an Rhein und Ruhr? "Diese Region kann Sport, nicht nur Fußball"

Olympia an Rhein und Ruhr? Geht es nach Michael Mronz, wird das 2032 Realität. Der Sportmanager ist am Dienstag zu Gast in der Zentrale der FUNKE Mediengruppe in Essen. Am Abend wird er in seinem Vortrag vor zahlreichen Gästen über seine Pläne berichten, wie er mit der "Initiative Rhein Ruhr City 2032" die Sommerspiele in die Region holen will.

„Der große Vorteil der Region ist, dass 90 Prozent der für die Spiele notwendigen Sportstätten bereits bestehen“, sagte der Sportmanager bei einer Podiumsdiskussion in Köln. Welche Argumente er außerdem vorträgt, erfahren Sie in unserem Liveticker vom mittlerweile vierten FUNKE-Treff. Bei diesem handelt es sich um einen Netzwerktreff für Essen und das Ruhrgebiet.

Der vierte FUNKE-Treff: Alle Infos direkt aus dem Medienhaus am Jakob-Funke-Platz 1:

18.50 Uhr: Julia Becker, FUNKE-Gesellschafterin, sagt: "Es wäre eine Riesengelegenheit zu beweisen: Wir können das! Ich habe eine große Empathie für diese Region, wir sind bodenständig, haben eine große Herzlichkeit, haben tolle Sportstätten und sind großartige Gastgeber. Es würde mir großen Spaß machen, ein solches Ereignis mit FUNKE zu begleiten, Teil davon zu sein. Ich sehe das sportlich: Gehen wir‘s an!"

18.47 Uhr: „Wir haben die Chance, der Welt ein tolerantes und weltoffenes Deutschland zu zeigen - und das mit dieser Region“, sagt Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen.

18.39 Uhr: Unsere Lokalsport-Redaktion Mülheim begleitet bereits seit einigen Wochen vier Mülheimer Sportler auf ihrem Weg zu den nächsten Olympischen Spielen. In der Kolumne „Road to Tokio“ berichten Badmintonspielerin Yvonne Li, Feldhockeyspieler Timm Herzbruch, Schwimmer Damian Wierling und Ruderer Jonathan Rommelmann regelmäßig. Hier finden Sie alle bisher veröffentlichten Folgen.

18.35 Uhr: Otto Becker, Reit-Bundestrainer und Goldmedaillengewinner von Sydney: "Jeder erinnert sich noch an das Sommermärchen, wir sprechen heute noch davon. Deutschland kann das stemmen. Es würden grandiose Spiele werden. Vieles ist vorhanden, Deutschland hat bewiesen, dass es das kann. Wenn man allein die Begeisterung sieht ..."

18.34 Uhr: Otto Becker, Olympiasieger 2000 und aktueller Springreit-Bundestrainer, sagt: "Die Begeisterung bei Olympischen Spielen wäre hier sehr groß. Es wäre für Deutschland und die Region sehr gut, Olympische Spiele auszurichten. Das Sommermärchen 2006 hat gezeigt, wie die Menschen sich begeistern können. Ich finde die Bewerbung richtig. Man muss auch mal über seinen Schatten springen."

18.33 Uhr: Klemens Naber vom Triathlon-Verband NRW: "Wir würden uns über Spiele in NRW auf jeden Fall freuen. Die Infrastruktur wird gestärkt, aufgebaut und unterhalten. Wir alle profitieren davon."

18.26 Uhr: Ebenfalls unter den Gästen beim FUNKE-Treff: Frank Busemann, Olympiazweiter 1996 im Zehnkampf und damals zum Sportler des Jahres ernannt. Er sagt: "Rhein-Ruhr ist die beste Region für Olympia 2032. Ich komme von hier und wäre happy, wenn das größte Sportereignis der Welt da stattfinden würde, wo ich groß geworden bin. Diese Region kann Sport, nicht nur Fußball."

18.20 Uhr: Marcel Philipp, Oberbürgermeister Aachen, erklärt: „Die Zusammenarbeit der Städte entfaltet schon jetzt eine reizvolle Eigendynamik. Es gibt zudem viel Vertrauen in die Professionalität der Olympia-Akteure. Wir als Reiterstadt Aachen sind ohnehin startklar.“

18.19 Uhr: Isabell Werth, Dressurreiterin und sechsfache Olympiasiegerin sagt: „Es wäre schön, wenn wir in Deutschland den Mut hätten für solch ein Großereignis. Die Fußball-WM hat damals gezeigt, was möglich ist - das hat uns auch damals für Aachen geholfen. Wir haben hier so viele Sportstätten, die schon teils schon errichtet sind oder nur erweitert werden müssten. So wie hier hat man das nur selten."

18.15 Uhr: Zur Begrüßung im Foyer stimmt das "Team NRW Triathlon" die Gäste ein:

18.10 Uhr: Hans Wilhelm Reiners, Oberbürgermeister von Mönchengladbach, ist auch nach Essen gekommen. Er sagt: „Olympia ist eine Riesenchance für die Region. Das Thema Sport verbindet die Menschen hier auf eine besondere Weise.“

18.08 Uhr: Die Olympische Fackel von 1972 ist ein beliebtes Fotomotiv.

18.00 Uhr: Auch die Mediawall auf dem Turm, in dem unter anderem die Essener WAZ- sowie NRZ-Lokalredaktion zuhause sind:

17.56 Uhr: Etwas ganz Besonders ist soeben in der FUNKE-Zentrale eingetroffen: die Olympische Fackel von 1972. Rainer Dehne, Leiter des Amtes für Ratsangelegenheiten und Repräsentation der Stadt Essen. Die Fackel ist von der Krupp-Stiftung ausgeliehen worden.

17.51 Uhr: "Olympia 2032 ist die ganz große Chance, dass das Ruhrgebiet und die Region die Stärke im Sport, Kultur und Wirtschaft darstellen kann. Im Moment ist es nur eine privatwirtschaftliche Initiative. Wir wollen nichts dem Zufall überlassen und sind gut gerüstet für die Bewerbung", sagt Horst Melzer, viermal als Schwimmtrainer bei Olympischen Spielen.

17.22 Uhr: Für den vierten FUNKE-Treff ist alles angerichtet:

17.20 Uhr: Angesprochen auf die Olympischen Spiele 2032 sagte Gina Lückenkemper vor dem FUNKE-Treff: "Wir wollen Olympia, weil durch Olympische Spiele in Deutschland alle aktiven Sportlerinnen und Sportler sowie die nachfolgenden Sportler-Generationen profitieren werden."

17.14 Uhr: Willkommen bei unserem Ticker aus der Zentrale der FUNKE Mediengruppe.

