Essen: Oldtimer-Klau – Polizei zeigt Fotos von Verdächtigen

Dieser Mercedes 280 SL wurde im August 2020 aus einer Tiefgarage in Essen-Bredeney gestohlen.

Eine mögliche, heiße Spur verfolgt die Polizei Essen jetzt im Fall eines spektakulären Oldtimer-Diebstahls, der sich im August im Stadtteil Bredeney abgespielt hatte. Damals hatten unbekannte Täter einen auffälligen, roten Mercedes-Oldtimer 280 SL mit Pagoden-Dach aus einer Tiefgarage gestohlen. Tatort ist die Redtenbacherstraße. „Seitdem“, berichtet die Polizei jetzt, „ist das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen E-MS 303 H unauffindbar.“

Mehrere Fotos ergeben eine Spur

Aus Rüttenscheid kommt jetzt eine mögliche, heiße Spur: Bürger beobachteten und fotografierten kurz nach der Tat in Bredeney zwei unbekannte Männer, die sich auffällig stark für einen anderen Oldtimer interessierten, der auf einem Parkplatz abgestellt war. Die Männer waren selbst unterwegs in einem hochwertigen Mercedes, Kennzeichen KR-W45. „Weitere Ermittlungen erbrachten Blitzerfotos von zwei Männern, die mit diesem Mercedes unterwegs waren“, schreibt die Polizei, lässt aber offen, ob es sich in beiden Fällen um die gleichen Personen handelt.

Wie auch immer: Die Ermittlungserkenntnisse der Polizei reichen für eine Öffentlichkeitsfahndung – deshalb sucht die Polizei jetzt mit mehreren Bildern nach den Männern: Wer kennt diese Personen? Wer weiß, wo sie sich zurzeit aufhalten? Hinweise nimmt die Polizei unter 0201-829 1065 entgegen.

