Dieser Oldtimer ist aus einer Tiefgarage in Essen gestohlen worden.

Diebstahl Oldtimer in Essen gestohlen: Polizei sucht Porsche 911 SC

Essen. Ein Porsche 911 SC, Baujahr 1989, ist in Essen-Frohnhausen aus einer Tiefgarage entwendet worden. Das Auto verfügt über eine seltene Ausstattung.

Ein schwarzer Oldtimer, ein Porsche 911 SC Baujahr 1989, ist in Essen-Frohnhausen aus der Tiefgarage eines Hauses an der Wickenburgstraße gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, fiel dem Eigentümer der Diebstahl am Sonntagmittag (29.11.) auf. Das Auto wurde möglicherweise schon ein paar Tage zuvor entwendet. Ein Nachbar habe den Porsche seit dem 25. November nicht mehr gesehen.

Gestohlener Oldtimer: Polizei stellt Einbruchsspuren fest

Alarmierte Polizisten stellten vor Ort Einbruchsspuren fest. In der Tiefgarage gebe es Einzelgaragen, jeweils mit Stahlgittertoren gesichert, heißt es in einer Mitteilung. Die Polizei sucht nun nach dem Wagen und hofft, dass insbesondere Anwohner der Wickenburgstraße/Adelkampstraße Angaben machen können. Das Kennzeichen lautet: E FD 911H . Besonders auffällig sei die seltene, weinrote Lederausstattung. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 0201/8290 entgegen.

