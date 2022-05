Oldtimer-Ausfahrt in Essen: Letzte Vorbereitungen laufen

Essen-Rüttenscheid. Am 7. Mai findet die Oldtimer-Ausfahrt „Tour de Rü“ in Essen-Rüttenscheid statt – mit veränderter Route. Alle wichtigen Infos für Besucher.

Die „Tour de Rü“ geht in die 18. Runde. Nun laufen die letzten Vorbereitungen, damit am Samstag, 7. Mai, wieder hochklassige Oldtimer durch Essen rollen können. Für Claudio Schlegtendal ist die Hauptarbeit bereits erledigt, er hat die 240 Kilometer lange Tour geplant.

„Ich bin insgesamt 3000 Kilometer gefahren, um die perfekte Strecke zu finden“, sagt Schlegtendal. Baustellen umfahren, Ampeln vermeiden und eine abwechslungsreiche Fahrt bieten: Die Ansprüche, die er an seine Route stellt, sind hoch. Das Ergebnis der wochenlangen Planung: Start- und Zielpunkt ist wie schon im vergangenen Jahr der Messeparkplatz P2 in Essen.

Corona-Pandemie: Tour de Rü erneut mit veränderter Strecke

Normalerweise startet die Tour de Rü am Stadtgarten und endet an der Rüttenscheider Straße. Doch auf dem Messeparkplatz ließe sich die Oldtimerrallye angesichts der Corona-Pandemie logistisch einfacher planen, da sich etwa Abstände leichter einhalten ließen.

Nicht nur die Corona-Krise, auch der Ukraine-Krieg beschäftigt die Veranstalter. Um den Menschen in der Ukraine zu helfen, verbinden sie die „Tour de Rü“ mit einer Spenden-Aktion. Die gesammelten Gelder sollen der medizinischen Nothilfe der Universitätsmedizin Essen zugutekommen.

Die Stiftung finanziert Hilfstransporte mit Medikamenten, OP-Materialien und Desinfektionsmitteln ins Krisengebiet. Auch krebskranke ukrainische Kinder und ihre Familien profitieren von den Erlösen.

Rolf Krane (links) und Claudio Schlegtendal sind mitverantwortlich für die Essener Oldtimer-Rallye „Tour de Rü“. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Tour de Rü: Durchs Ruhrgebiet zum Schloss im Münsterland

Die Oldtimer setzen sich am Samstagmorgen um 9 Uhr in Bewegung und rollen dann zunächst über die Rüttenscheider Straße. Von dort aus geht es für die Teilnehmenden über Stoppenberg und die Zeche Zollverein „allmählich ins Grüne“, so Schlegtendal. Entlang von Rapsfeldern, Wäldern und kleinen Städtchen führt die Strecke schließlich ins Münsterland, zum Schloss Nordkirchen.

Vorbei an Haltern am See findet die Hälfte der Fahrerinnen und Fahrer dann den Weg zurück nach Essen, die restlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer fahren die Strecke in entgegengesetzter Richtung ab. Veranstalter Rolf Krane von der Interessengemeinschaft Rüttenscheid (IGR) rechnet damit, dass die ersten alten Schätzchen gegen 16 Uhr wieder auf dem Messeparkplatz P2 eintreffen.

Essener können Oldtimer auf Messeparkplatz begutachten

Dort können Besucherinnen und Besucher die Fahrzeuge dann in Ruhe besichtigen. Das älteste Exemplar ist ein Mercedes Benz aus dem Jahr 1928, das stärkste hat 420 PS, das schwächste gerade mal 13. Viele der Fahrzeuge kommen außerdem gar nicht von weit weg, schließlich ist Essen laut Krane eine „Oldtimer-Hochburg“.

Ziel der Tour der Rü ist es daher, nicht nur ortsfremde Teilnehmende von der Schönheit der Stadt und des Ruhrgebiets zu überzeugen, sondern auch die Essenerinnen und Essener zu überraschen, sagt Routenplaner Schlegtendal: „Die Menschen sollen nach der Fahrt sagen: Das habe ich ja noch nie gesehen, obwohl ich hier wohne. Die Orte muss ich alle noch mal in Ruhe abfahren.“

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen