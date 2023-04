Ohne neue Panne: Abi-Prüfungen für 4000 Essener gestartet

8.55 Uhr, Raum 208 im Gymnasium an der Wolfskuhle in Essen-Steele: Hier hat der Pädagogik-Leistungskurs am Donnerstag seine Abi-Klausur geschrieben.

Essen. Abiturienten in Essen haben die erste Klausur geschrieben. Neue Pannen gab es bislang nicht. Kaum Interesse von Muslimen an Extra-Termin.

Für rund 4000 Abiturientinnen und Abiturienten hat am Donnerstag in Essen die Klausurenphase begonnen. Nach der landesweiten Download-Panne am Mittwoch wurde bislang von möglichen neuen Komplikationen nichts bekannt.

Den Anfang machten am Donnerstag die Fächer Erziehungswissenschaften (Pädagogik), Sozialwissenschaften und Geschichte – also nicht wie eigentlich geplant Bio, Physik und Chemie einen Tag zuvor.

Das Land NRW hatte nach der schweren, technischen Panne am Mittwoch die neu eingeführte, so genannte „Zwei-Faktor-Authentifizierung“ beim Download der neuen Aufgaben wieder abgeschaltet. Obwohl diese zusätzliche Sicherheitsmaßnahme nach Angaben des NRW-Schulministeriums zuvor mehrfach erprobt worden war, gilt sie derzeit als möglicher Grund dafür, warum tausende Schulen im Land die Aufgaben am Mittwoch nicht herunterladen konnten.

Kaum eine Schule in Essen konnte am Mittwoch die Aufgaben herunterladen

Auch in Essen waren es nach Umfragen unserer Redaktion unter den Schulen nur sehr wenige, denen der Download auf Anhieb gelang – unter anderem dem Grashof- und dem Maria-Wächtler-Gymnasium.

Donnerstag, kurz vor neun, ein Flur im zweiten Geschoss des Gymnasiums an der Wolfskuhle in Steele: In Raum 208 haben knapp 20 Schülerinnen und Schüler an Einzeltischen Platz genommen; alles liegt bereit. Die Schule hatte schon vorab amtlich gestempelte Klausurbögen auf die Tische gelegt; an der Tafel stehen die wichtigsten Infos: Beginn 9 Uhr, Ende der Auswahlphase 9.30 Uhr, Ende der Klausur 14 Uhr. Und das Wichtigste: „Viel Erfolg!“ Und eine Wanduhr haben sie aufgehängt, direkt auf die Tafel.

Alle Smartphones und Smart-Watches mussten die Schülerinnen und Schüler vorher auf die Fensterbank neben dem Lehrerpult legen. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Im Fach Pädagogik bekommen die Kandidaten drei Aufgaben zur Auswahl; eine – auch das steht noch mal extra auf der Tafel – ist auszuwählen. „Bitte legt Eure Handys auf die Fensterbank“, bittet Lehrerin Johanna Petri; eine halbe Minute später liegen 20 Smartphones am Fenster ganz vorne im Zimmer. „Auch Kopfhörer und Zubehör“, ergänzt Schulleiter Thomas Paus, „die Nichtabgabe kann schon als Täuschungsversuch gewertet werden.“

Jacken müssen vorne an der Tafel auf den Boden gelegt werden; die Schüler müssen in den nächsten Stunden allein mit dem auskommen, was jetzt auf ihren Tischen liegt: Wasserflasche, Müsliriegel, Brötchen; manche haben Traubenzucker mitgebracht, andere Energy-Drinks. Und Stifte zum Schreiben natürlich, Tintenkiller, Textmarker in allen Farben.

Namen von Toiletten-Gängern werden notiert – mit Uhrzeit

Und wer auf Toilette muss? Dessen Name wird notiert – plus Uhrzeit. Auf dem Flur sitzt ein weiterer Lehrer, der sehen kann, ob womöglich doch zwei Schüler zur selben Zeit die Toilette aufsuchen – denn genau das soll verhindert werden. Der Flur im Gebäude der Wolfskuhle ist sozusagen der Abiflur – frühere Jahrgänge haben sich und ihre Motti mit Wandmalereien verewigt: „KohlrABI 2017 – wir machen uns vom Acker“. Oder: „Abi 2020 – die goldenen Zwanziger“.

Der Flur, der zu den Räumen führt, in denen am Donnerstag die Abi-Klausuren stattfanden, wurde gesperrt – am Tisch nahm später ein Lehrer Platz, um Aufsicht zu führen. Verhindert werden soll damit, dass zwei Schüler gleichzeitig aufs Klo gehen. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Um punkt neun Uhr werden die Umschläge mit den Aufgaben geöffnet und ausgeteilt. 30 Minuten haben die Kandidaten Zeit, eine von drei Aufgaben auszuwählen. Alle Lehrer, Schulleiter Thomas Paus und seine Stellvertreterin Bianca Kricke wünschen allen nochmal viel Erfolg – und los geht’s.

Muslimische Schüler offenbar am Nachschreibetermin im Mai nicht interessiert

Unterdessen scheinen nicht viele muslimische Schülerinnen und Schüler im Stadtgebiet vom Angebot der Landesregierung Gebrauch zu machen, die auf Freitag, 21. April, verschobene Bio-, Physik- oder Chemie-Abiklausur erst am 9. Mai zu schreiben. Das Schulministerium hatte diese neue Verschiebung den Jugendlichen muslimischen Glaubens angeboten, weil am Freitag, 21. April, das Zuckerfest gefeiert wird, der höchste religiöse Feiertag unter Muslimen. Mit diesem Tag endet die Fastenzeit Ramadan. Vertreter von Schulen, die viele muslimische Schüler haben, erklärten gegenüber unserer Redaktion, dass es bislang keine oder kaum Rückmeldungen zum Angebot der NRW-Regierung gab.

Die letzten Abiklausuren werden übrigens am Mittwoch, 3. Mai (Mathe), und am Freitag, 5. Mai (Französisch), geschrieben, dann folgen die mündlichen Prüfungen. Bis Mittwoch, 21. Juni, müssen die Abizeugnisse verliehen worden sein.

