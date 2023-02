ÖPNV in Essen: Maskenpflicht gefallen – wie sich das anfühlt

Die Maskenpflicht in Bahnen und Bussen ist beendet. Aber nicht jeder will auf den Schutz verzichten.

Essen. Im Essener Nahverkehr muss nun keine Maske mehr getragen werden. Wie das in Bussen und Bahnen ankommt – und warum Ruhrbahnmitarbeiter aufatmen.

Für die einen ist sie ein lästiges, aber notwendiges Übel. Für andere ist sie unverzichtbar. Für manche ist sie schlicht überflüssig. Tragen mussten sie alle – bis Mittwoch, 1. Februar. Da endete die Maskenpflicht im Öffentlichen Personen Nahverkehr.

Auf dem Bahnsteig am U-Bahnhof Berliner Platz fällt das am Morgen sofort auf. Nur ein älteres Ehepaar trägt noch Maske vor Mund und Nase. Alle anderen Fahrgäste tragen oben ohne. In der U17 Richtung Margarethenhöhe ist das Verhältnis etwa 50:50.

Unter den Fahrgästen ist auch Karin Habig. Dass die Maskenpflicht nun auch in Nordrhein-Westfalen gefallen ist, begrüßt sie. Dennoch geht sie auf Nummer sicher. „Ich habe eine Maske dabei, falls es in der Bahn voller wird“, sagt sie und zeigt auf ihre Tasche. Ganz verzichten will sie auf den Schutz nicht.

Eine Frau, die ihren Namen nicht nennen möchte, hält es genauso. Schon beim Einsteigen in die Bahn hat sie eine Maske aufgezogen. So bleibt jedem selbst überlassen, was bisher die Coronaschutzverordnung regelte.

Ab Mai 2021 galt in Bussen und Bahnen eine verschärfte Maskenpflicht

Die Maskenpflicht war im April 2020 eingeführt worden. Neben medizinischen Masken waren zunächst auch solche aus Stoff erlaubt. Im Mai 2021 wurde die Verordnung verschärft. Fahrgäste mussten fortan eine OP-Maske oder eine FFP2-Maske tragen. Die Maskenpflicht galt nicht nur in Bussen und Bahnen, sondern auch in U-Bahnhöfen und an Haltestellen.

Mitarbeiter der Ruhrbahn und des Ordnungsamtes führten stichprobenweise Kontrollen durch. Wer ohne Maske erwischt wurde, dem drohte ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro. Eine Bilanz steht noch aus. Zwischen August 2020 und November 2021 wurden nach Angaben der Ruhrbahn insgesamt rund 60.000 Fahrgäste kontrolliert. Davon erhielt rund ein Prozent einen Bußgeldbescheid vom Ordnungsamt.

Insgesamt 1,6 Millionen Euro nahm die Stadt nach eigenen Angaben wegen Coronaverstößen an Buß- und Verwarngeldern ein. Wie viele davon im Zusammenhang mit dem Öffentlichen Personenverkehr verhängt wurden, lasse sich nicht beziffern, heißt es.

2022 gab es laut Ruhrbahn zehn Übergriffe auf Mitarbeiter des Fahrpersonals

Beschäftigte der Ruhrbahn atmen buchstäblich auf über die Änderung der Schutzverordnung. Viele seiner Kolleginnen und Kollegen seien erleichtert, berichtet Ahemt Avsar, Betriebsratsvorsitzender bei der Ruhrbahn. War das Personal doch gehalten, die Maskenpflicht durchzusetzen. Eine Aufgabe, vor der vor allem Busfahrer und Busfahrerinnen standen. „Auch wenn niemand Polizist spielen sollte“, wie Avsar betont.

Die meisten Fahrgäste hielten sich an die Regeln, aber eben nicht alle. Einige wenige flippten regelrecht aus. „Unsere Fahrer wurden beleidigt, beschimpft und sogar angespuckt“, berichtet Ruhrbahn-Sprecherin Sylvia Neumann. Zehn Vorfälle sind bei den Verkehrsbetrieben für das vergangene Jahr dokumentiert, ebensoviele für 2021 zuvor sowie 14 für 2019 – auch wegen Verstöße gegen die Maskenpflicht.

Zwei Mal weigerten sich Busfahrer, die Fahrt fortzusetzen, weil sich Fahrgäste uneinsichtig zeigten und partout keine Maske aufziehen wollten. Offen bleibt, wie oft Fahrerinnen und Fahrer lieber darüber wegsahen, wenn die Maske unter der Nase saß oder fehlte, um sich Ärger lieber zu ersparen.

