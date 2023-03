Ölspur auf A40 bei Essen: Riesen-Stau zu Ferienbeginn

Essen. Auf der A40 bei Essen hat ein Lkw am Freitag Öl verloren. Ein Spezialreinigungsfahrzeug war im Einsatz. Die Folge: Ein kilometerlanger Stau.

Ein Lkw hat auf der A40 bei Essen am Freitagnachmittag (31.3.) Öl verloren. Wie es von der zuständigen Autobahnpolizei aus Düsseldorf auf Anfrage hieß, waren wegen der Ölspur zwischen den Anschlussstellen Kray und Frillendorf in Fahrtrichtung Duisburg der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt. Der Einsatz eines Spezialreinigungsfahrzeugs war notwendig, um das in den Asphalt gelaufene Öl zu entfernen.

Stau auf der A40: 15 Kilometer langer Stau zu Osterferienbeginn

Der WDR-Verkehrsmelder zeigte auf der A40 zwischen Bochum-Zentrum und dem Dreieck Essen-Ost (Stand 17.20 Uhr) einen Stau von 15 Kilometern an. Die Rede war von einem Fahrzeitplus von etwa anderthalb Stunden. „Und das zu Ferienbeginn“, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei. In der Folge löste sich der Stau auf.

(jop)

