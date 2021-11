Ökumene in Essen-Heidhausen: Gemeinderäume reichen nicht aus

Gemeinsame Aktionen

Zum zweiten Gemeindeforum am 26. November (19 bis 21 Uhr) bitten die Gemeinden um Anmeldung: gemeinderat@kamillus.net,402720 (St. Kamillus) sowie Carolina.baltes@ekir.de, 405473 (Jona).

Zudem gibt es die Aktion „Offene Kirche im Advent“. Christi Himmelfahrt ist (außer montags) von 17 bis 18.30 Uhr und St. Kamillus von 8 bis 18.30 Uhr geöffnet. An Sonntagen findet in Christi Himmelfahrt eine musikalische Besinnung statt und an Donnerstagen eine adventliche Andacht.