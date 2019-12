Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Öffnungszeiten und Spendenkonto

Der Funke-Zeitungskiosk am Jakob-Funke-Platz 2 ist Mo/Di/Mi/Fr von 10 bis 18 Uhr geöffnet, Do von 10 bis 20 Uhr und Sa von 10 bis 16 Uhr. Bis Mittwoch, 11. Dezember, können hier die Wunschzettel abgeholt werden. Bis zu diesem Tag sollten die Geschenke an gleicher Stelle abgegeben werden.

Wer den Senioren kleine Erlebnisse wie einen Ausflug zum Baldeneysee ermöglichen möchte, kann etwas auf ein Spendenkonto einzahlen: cse gGmbH, Pax-Bank eG, IBAN: DE72 3706 0193 2008 5750 13, BIC: GENODED1PAX, Stichwort: Senioren-Wunschbaum.