Oberleitung defekt: Alle Gleise im Hauptbahnhof Essen dicht

Alle Gleise im Essener Hauptbahnhof sind am Donnerstagmorgen gesperrt.

Essen. Wegen eines Oberleitungs-Schadens im Essener Hauptbahnhof geht am Donnerstagmorgen nichts mehr. Alle Züge stehen still.

Rund um den Essener Hauptbahnhof gibt es am Donnerstagmorgen erhebliche Störungen im Bahnverkehr. Alle Gleise im Essener Hauptbahnhof sind gesperrt, weil alle Oberleitungen abgeschaltet werden mussten. Ein Fehler war aufgetreten, „der muss jetzt lokalisiert werden“, sagte eine Sprecherin der Bahn am Donnerstagmorgen. Das bedeutet: Es kann derzeit kein Zug in den Essener Hauptbahnhof einfahren oder durchfahren. Es wird den ganzen Vormittag über zu erheblichen Verspätungen und auch Ausfällen kommen. Derzeit stoppen die ersten Züge vor dem Essener Hauptbahnhof, um den Rückweg anzutreten.

Wie lange diese massive Störung andauern wird, ist noch offen.