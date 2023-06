Nur schwache Frühjahrsbelebung am Essener Arbeitsmarkt

Die Arbeitsagentur am Berliner Platz in Essen.

Essen. Die Arbeitslosenzahlen im Mai zeigen deutlich: Zwar gibt es weniger Arbeitslose als im April. Aber der Rückgang ist gebremst. Woran das liegt.

Ukraine-Krieg und Energiekrise hinterlassen Bremsspuren auf dem Essener Arbeitsmarkt: Die im Mai typische Frühjahrsbelebung fällt in diesem Jahr schwächer aus, wie die Arbeitsagentur am Mittwoch mitteilte. So waren im Mai in Essen 31.370 Personen arbeitslos gemeldet, 471 weniger als im Vormonat. Der Rückgang betrug damit 1,5 Prozent. Die Arbeitslosenquote sank gegenüber April um 0,2 Punkte auf 10,4 Prozent. Vor einem Jahr war die Arbeitslosigkeit in Essen allerdings noch deutlich geringer. Im Mai 2022 gab es rund 2300 Arbeitslose (7,8 Prozent) weniger als jetzt.

Die Unternehmen sind momentan mit Einstellungen zurückhaltender. „Die Arbeitgeber melden weniger neue Stellen, halten aber an ihren Belegschaften fest“, stellt die Chefin der Arbeitsagentur, Andrea Demler, fest. So haben sich im Mai zwar deutlich weniger Männer und Frauen aus einer Beschäftigung heraus arbeitslos gemeldet als noch im April. Allerdings treffen die Arbeitslosen auf ein geringer werdendes Jobangebot. Essener Unternehmen meldeten der Arbeitsagentur im Mai insgesamt 679 Arbeitsstellen und somit 226 weniger als im Vormonat. Im Bestand befanden sich zum Stichtag insgesamt 4097 freie Stellen. Die Arbeitsagentur spricht dennoch von einem immer noch großen Job-Polster und sieht den Arbeitsmarkt in Essen weiterhin in einer stabilen Verfassung.

Weniger Langzeitarbeitslose als vor einem Jahr

Erfreulich ist unterdessen die Entwicklung der Langzeitarbeitslosigkeit. Mit aktuell 13.322 Personen hat die Zahl derjenigen, die bereits ein Jahr oder länger bei der Arbeitsagentur oder dem Jobcenter arbeitslos gemeldet sind, gegenüber April um 116 Personen abgenommen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ergibt sich sogar ein Rückgang von 495 Frauen und Männern.

| Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen | Social Media: Facebook + Instagram + Twitter | Kostenloser Newsletter: Hier abonnieren |

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen