Notruf missbraucht: Essener meldet angeblichen Clan-Streit

Wiederholt hat ein 46 Jahre alter Essener in den frühen Morgenstunden des Samstags (1. Juli) die Nora-Notruf-App missbraucht. Unter anderem behauptete er, Zeuge von Clan-Streitigkeiten zu sein. Offenbar setzte der Mann seine falschen Notrufe während eines Livestreams ab. Nun wird gegen ihn ermittelt.

Der erste Anruf des 46-Jährigen ging gegen 2.30 Uhr in der Leitstelle der Polizei über die Nora-Notruf-App ein: An einem Bar-Restaurant in Essen gebe eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Der Anrufer äußerte die Vermutung, dass es sich um Clan-Streitigkeiten handeln könne. Er behauptete, dass mehrere Personen durch Messer verletzt worden seien. Die herbeigeeilten Polizisten konnten vor Ort jedoch keine Streitigkeiten geschweige denn verletzte Personen feststellen.

Polizei ermittelte den Standort des Falschmelders

Gegen 3 Uhr meldete dieselbe Rufnummer einen Brand an der Girardetstraße in Rüttenscheid. Allerdings gab es den Brand so wenig wie die zuvor gemeldeten Streitigkeiten.

Daraufhin ermittelte die Leitstelle über die Standortermittlung der Notruf-App den Standort des Falschmelders. Vor einem Bar-Restaurant an der Girardetstraße stellten die Beamten einen 46-jährigen Deutschen, der sich augenscheinlich live im Internet filmte. Die Polizisten identifizierten den Livestreamer als den Tatverdächtigen.

Nach aktuellen Erkenntnissen habe er die falschen Notrufe während seines Streams abgesetzt. Der Mann wurde erkennungsdienstlich behandelt, sein Video-Equipment und sein Smartphone wurden sichergestellt. Jetzt wird gegen den 46-Jährigen wegen des Missbrauchs von Notrufen sowie dem Vortäuschen von Straftaten ermittelt.

