Notorischer Schwarzfahrer muss 300 Euro Strafe zahlen

Ein Mann ist in den letzten vier Monaten sieben Mal beim Schwarzfahren erwischt worden. Er hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland. 

Essen. Am Essener Hauptbahnhof hat die Bundespolizei einen Mann festgenommen, der in vier Monaten sieben Mal ohne Ticket erwischt wurde.

Mindestens sieben Mal schwarzgefahren in vier Monaten ist ein 42-jähriger Mann, den die Bundespolizei am Sonntagabend im Essener Hauptbahnhof festgenommen hat. Kontrolleure der Bahn hatten den Mann in einem ICE aus Dortmund aufgespürt und am Essener Hauptbahnhof der Bundespolizei übergeben.

Er hatte auch Drogen dabei

Schnell wurde klar: Der Mann, der aus Krakau stammt und keinen festen Wohnsitz hat, ist offenbar notorischer Schwarzfahrer. Als die Polizisten ihn durchsuchten, fanden sie außerdem verbotene Betäubungsmittel. Direkt am nächsten Tag ist der polnische Staatsbürger zu 30 Tagessätzen zu je 10 Euro verurteilt worden.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!