Notfallmedizinerin Doc Caro verlässt die Uniklinik Essen

Essen. Die als Doc Caro bekannte Notfallärztin Carola Holzner verlässt die Uniklinik Essen. Auf Facebook verrät sie, wo sie in Zukunft arbeiten wird.

Sie ist Notfallärztin, Bloggerin und bundesweit wohl eine der bekanntesten Stimmen der Essener Uniklinik: Die Leitende Oberärztin der Zentralen Notaufnahme (ZNA) Dr. Carola Holzner hatte am Mittwoch (26. Mai) ihre letzte Schicht. Jetzt verlässt die als Doc Caro bekannte Medizinerin Essen und wechselt an die Helios-Kliniken in Duisburg. Mit einem emotionalen Facebook-Post verabschiedet sich die 39-Jährige.

„Über 3 Jahre Notaufnahme. Stress, Freude, Lachen, Weinen, gemeinsam für die Patienten kämpfen. Wir. Ein Team. Von Beginn an durfte ich die ZNA Nord in Essen begleiten. Von der Baustelle bis zum ersten Patienten. Und heute bis zu meinem letzten Patienten. Jeden mit Herzblut, mit dem wundervollen Team. Ich bin dankbar für die Zeit, für das, was ich erfahren durfte“, schreibt sie da.

Von Corona-Leugnern erhielt sie Morddrohungen

Stress gab es dabei nicht nur durch ihren so aufreibenden wie anspruchsvollen Job: Doc Caro äußerte sich von Beginn der Pandemie auch sehr deutlich über die Belastung des Klinikpersonals, mahnte Menschen, die Coronaschutz-Regeln ernst zu nehmen, appellierte, kritisierte, schimpfte. Dafür bekam sie viel Applaus, wurde aber auch hart angegangen: Von manchen Corona-Leugner erhielt sie sogar Morddrohungen.

Zuletzt musste die talkshow-erprobte Ärztin auch Kritik aus dem eigenen Haus einstecken: Als Reaktion auf die umstrittene Videoaktion „#allesdichtmachen“, mit der eine Gruppe von Schauspielern die Coronamaßnahmen ironisch kritisiert hatten, lud Carola Holzner den Tatort-Star Jan Josef Liefers zu einer Schicht ein: Er solle mal einen Tag auf der Intensivstation zu verbringen, um sich dort eines Besseren belehren zu lassen.

Doc Caro gibt sich zum Abschied versöhnlich

Einen Vorschlag, der zwar Liefers gefiel, aber nicht dem Ärztlichen Direktor der Uniklinik, Prof. Jochen Werner. „Wer bis heute nicht begriffen hat, was in Krankenhäusern geleistet wird, der begreift es auch in einer Schicht nicht“, erklärte Werner. So löblich Liefers Bereitschaft sei, sich die Arbeit in der Klinik anzusehen – für eine Inszenierung stehe die nicht bereit.

Doc Caro mag da gesehen haben, dass ein schneller Facebook-Post auch Sympathien und Rückhalt kosten kann. Zum Abschied gibt sie sich versöhnlich: „Was ich lernen und mitnehmen durfte. Welche Möglichkeiten ich erhalten habe“ – das bleibe ihr in Erinnerung. Nun kehrt sie an die Helios-Kliniken zurück, für die sie schon früher gearbeitet hat ein „Heimspiel sozusagen“. Sie komme in ihr neues, altes Haus: „Und ich freue mich riesig drauf, darf mit einem neuen, super Team bei einem großartigen Chef“ arbeiten. Der so gelobte Chef sei nur ein „bisschen kamerascheu“, aber daran arbeite sie.

Man darf also vermuten, dass Doc Caro auch in Duisburg nicht nur die Notaufnahme neu bezieht und hilft, die Schockraumversorgung zu optimieren, wie sie schreibt. Sie wird wohl auch weiter medial präsent sein: „Natürlich wäre ich nicht Doc Caro, wenn es nicht bestimmt spannend würde“, sagt sie. Und: „Rock on.“

