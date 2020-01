Wildgehege in Essen-Schonnebeck weiter geschlossen

Gravierende Mängel in der Tierhaltung hatte der Amtstierarzt bei seinem unangemeldeten Besuch im Schonnebecker Wildgehege im Juli vergangenen Jahres festgestellt – und den kleinen Tierpark an der Matthias-Erzberger-Straße für die Besucher vorübergehend geschlossen. Bis heute hat sich daran nichts geändert.

Noch wirbt der Verein Wildgehege mit einem stimmungsvollen Foto seines Damwilds auf der Facebookseite. Doch die Rehe und Hirsche gibt es nicht mehr. Das Gehege ist verwaist, der Zaun defekt. Auf der Wiese liegt noch ein Haufen Frischfutter. Mehr ist nicht zu sehen. „Das Wild wurde einfach vom Jäger erschossen“, erzählt ein Hundebesitzer, der täglich am Wildgehege spazieren geht, „das hat mich sehr erschüttert“. Auch eine andere Spaziergängerin aus Schonnebeck bestätigt das.

Der Verein möchte sich nicht mehr öffentlich äußern

Ja, die Hirsche und Rehe seien nicht mehr da, sagt auch Birgit Karla, 2. Vorsitzende des Trägervereines. Mehr möchte sie sich aber nicht zu den Zuständen in dem privaten Gehege, in dem einst Hühner, Ziegen, Wellensittiche, Igel, Kaninchen, Chinchillas, Amazonen, Gänse, Meerschweinchen und Esel lebten, äußern. Auch nicht darüber, wie viele von den ehemals 100 Tieren noch da sind.

Beim Blick ins Gehege sieht man an diesem Morgen nur ein paar Ziegen, der Esel Bobby scheint noch in seinem Stall zu sein. Ansonsten wirkt das Gelände verwahrlost und brachliegend, kein Schild weist darauf hin, was nun weiter geschieht.

Da war das Damwild noch da, das Wildgehege für Besucher offen. Foto: Walter Buchholz / WAZ FotoPool

Laut Stadtsprecherin Jasmin Trilling war das Veterinäramt der Stadt Essen noch einmal im Dezember im Wildgehege und hat immer noch nicht sein Okay für eine Wiedereröffnung gegeben. „Aber soweit wir wissen, arbeitet der Verein fleißig daran, die Missstände zu beheben.“

Mängelliste des Veterinäramtes war vier Seiten lang

Mit Kot verschmutzte Chinchilla-Voliere, verschimmeltes Futter, fehlende Impfung der Hühner, zu kleine Käfige für Gänse, dreckiges Vereinsheim, zu viele Tiere auf engem Raum – die Mängelliste, die der Verein per Ordnungsverfügung bekam, war vier Seiten lang. Nach und nach versuchen die privaten Tierfreunde, die Missstände zu beseitigen, so Jasmin Trilling. Eine Forderung betraf auch die Bestandsreduktion – die der Verein offenbar mit Hilfe eines Jägers erfüllt hat.

Trotzdem bleibt das Wildgehege Schonnebeck immer noch geschlossen. Der Amtstierarzt hat auch bei seinem letzten Besuch im Dezember kein grünes Licht gegeben. „Die Tiere müssen auch die Möglichkeit haben, zur Ruhe zu kommen und genügend Auslauf zu haben“, so Trilling weiter. Das Tierwohl sei allerdings zu keiner Zeit gefährdet gewesen, „sonst hätten wir die Tiere dort sofort herausgenommen“. Vielmehr ging und geht es um die „Zurschaustellung“ von Tieren. Dafür gelten andere Gesetze als für die private Tierhaltung.

Gleichwohl, so Jasmin Trilling, würde der seit Ende der 1990er Jahre bestehende eingetragene Förderverein versuchen, die Auflagen umzusetzen, und an der Wiedereröffnung arbeiten. „Wir wissen nicht, ob es weitergeht“, ist das einzige, was Birgit Karla vom Verein dazu sagt.