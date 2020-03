Essen-Altenessen. Als Edeka und Bäcker Peter an der Gladbecker Straße zumachten, baute Mustafa Dincol seinen Laden aus. Demnächst steigt er in den Onlinehandel ein.

Mustafa Dincol hat es geschafft: Der 39-Jährige ist Inhaber eines florierenden Lebensmittelmarktes in der Bäuminghausstraße. Doch Dincol will noch mehr. Demnächst wird er seine Waren online verkaufen und hat auch schon Expansionspläne.

Von den klassischen türkischen und arabischen Lebensmittelläden, wie sie im Essener Norden verbreitet sind, ist „Türpa“, so der Name des kleinen Supermarktes, weit entfernt. Edel ist die Inneneinrichtung mit dunklen Regalen, schöner Beleuchtung und einem orientalischen Fliesenboden. Die Waren stehen exakt in Reih und Glied, das Personal ist zuvorkommend und das Angebot lässt wenig Wünsche offen. Das ist auch nötig: Denn nach dem Weggang von Edeka und Bäcker Peter auf der Gladbecker Straße hat Dincol mit seinem Geschäft die Nahversorgung für das Viertel übernommen.

Vor einem Jahr hat Mustafa Dincol seinen Lebensmittelsupermarkt komplett renoviert und verschönert. Im Viertel ist er mittlerweile n der einzige Nahversorger. Foto: Klaus Micke / FUNKE Foto Services

Über 2000 Artikel bezieht er von Edeka

Dafür hat der Geschäftsmann im vergangenen Jahr den 350 Quadratmeter großen Laden innerhalb von nur 29 Tagen komplett umgebaut und erweitert. „Ich beziehe inzwischen über 2000 Artikel von Edeka, um auch die deutschstämmige Kundschaft zu befriedigen“, erzählt er. Das neue Konzept geht nach eigenen Angaben auf: Mittlerweile habe er den Umsatz und die Kundenfrequenz deutlich steigern können.

Herzstück von „Musti Fleischwelt“, so der zweite Name des Geschäftes, ist – und das ist unschwer erkennbar – die Fleischtheke. Denn Mustafa Dincol, den Freunde nur Musti nennen, legt als gelernter Metzger großen Wert auf gute Qualität. Für das ganz edle und entsprechend teure „Dry Aged Beef“ hat er sogar einen Fleischtresor nach eigenen Vorstellungen anfertigen lassen. „Mittlerweile kommen Kunden selbst aus dem Essener Süden zu mir, um mein Beef zu kaufen“, sagt er voller Stolz.

Kleine Kochvideos mit Tipps zur Steakzubereitung

Angefangen hat alles vor 16 Jahren, als Mustafa Dincol nach dem Tod seines Vaters seinen Fischerberuf an Izmirs Küste aufgab und seinen beiden Geschwistern Richtung Essen hinterherzog. „Ich wollte keinem zur Last fallen und habe sofort angefangen, zu arbeiten.“ Erst ein paar Wochen auf dem Bau, dann im türkischen Lebensmittelladen, der heute ihm gehört. „2013 habe ich ihn übernommen, später dann das ganze Haus gekauft.“ Ehrgeizig sei er und habe immer neue Ziele, die er anvisiert. Und die er mit Hilfe von Familie und Freunden umsetzt. So auch die Neugestaltung und Modernisierung und, als nächsten Schritt, die Erstellung einer Homepage mit Online-Verkauf. „Dort möchte ich auch kleine Kochvideos veröffentlichen, auf denen ich demonstriere, wie man Steaks richtig zubereitet.“ Und, wenn alles gut läuft, will er expandieren, am liebsten nach Rüttenscheid oder Bredeney.

Essen Eigenes Konzept für die Inneneinrichtung „Musti Fleischwelt“, Bäuminghausstraße 71, hat Montag bis Samstag, 8 bis 20 Uhr geöffnet. Auf 350 Quadratmetern bietet Mustafa Dincol circa 5000 Artikel an. Das Konzept für die Innenein richtung hat der clevere Geschäftsmann patentieren lassen; ebenso den Kühltresor für das edle Fleisch. Durch seine langjährige Tätigkeit in der Metzgerei des Lebensmittelladens konnte er sofort eine Prüfung bei der Industrie- und Handelskammer ablegen, ohne eine klassische Ausbildung zu machen. Weitere Infos unter www.musti-fleischwelt.de

Ihm zur Seite stehen zehn Angestellte, darunter natürlich auch Verwandte: So sitzt die Schwester an der Kasse, hilft die Nichte Melis Ayar, die in Bochum Management und Economy studiert, bei der Buchführung. „Ich bewundere meinen Onkel für seinen unternehmerischen Mut und seinen Willen“, sagt sie, „er hat bislang alles geschafft, was er sich vorgenommen hat.“

Dafür ist Mustafa Dincol seiner neuen Heimat sehr dankbar: „Deutschland hat mir die Chance gegeben, meine Träume zu verwirklichen.“