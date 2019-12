Essen-Karnap: Neue große Elektro-Tankstelle geplant

Essen-Karnap. Das Droll-Gelände an der Karnaper Straße in Essen-Karnap wird weiter entwickelt. Der Vertrag für eine E-Tankstelle ist unterschriftsreif.

Mit der Eröffnung eines „Burger-King“ ging es auf dem ehemaligen Gelände des Droll-Getränkehandels in Karnap endlich weiter. Die Ansiedlung des Fast-Food-Restaurants sollte der Startschuss zur Entwicklung der zum Schandfleck verkommenden Gewerbebrache werden. Das war im Spätherbst 2018. Nun, ein Jahr später, kann Grundstückseigentümer Jamal Karsli (63) aus Recklinghausen endlich einen weiteren Schritt verkünden: „Als nächstes wird eine große Tankstelle gebaut, die sich auf das E-Tanken spezialisiert. Der Vertrag steht vor der Unterzeichnung.“

18.000 Quadratmeter groß ist die Fläche, die einst zur Zeche Mathias Stinnes gehörte. Schon vor 13 Jahren hatte der gebürtige Syrer Jamal Karsli die Brache von einem Bekannten erworben – eher zufällig, weil dieser in finanzieller Not steckte. Als gelernter Industriechemiker, der in Dortmund Raumplanung studierte, für die Grünen im Landtag saß und in den 90er Jahren auch Bürgermeisterkandidat in Castrop-Rauxel war, hatte er genügend Ideen, was aus dem Gelände einmal werden könnte.

Finanzkrise stoppte alle Pläne

(v.l.) Michael Schwamborn (SPD) und Grundstücksbesitzer Jamal Karsli vor 13 Monaten auf dem ehemaligen Droll-Gelände. Hier wurde ein neuer Burger King errichtet. Foto: Vladimir Wegener / Lokales NRW - WER 4 Nord

Doch als er schon unterschriftsreife Verträge für eine Shell-Tankstelle, eine Imo-Waschstraße und ein McDonald’s-Restaurant ausgehandelt hatte, machte ihm die Finanzkrise einen Strich durch die Rechnung. Weil er aber bei der Stadt Essen im Wort stand, dort kein Bordell, keine Moschee und keinen Schrottplatz zuzulassen, tat sich erst einmal so gut wie nichts. Nur der Müll vermehrte sich, auch dank der Lastwagenfahrer, die hier übers Wochenende parkten. Gleichzeitig wuchs der Groll über die schleppende Entwicklung.

Michael Schwamborn, heute SPD-Ratsherr, hakte deshalb nach und nahm Kontakt mit Jamal Karsli auf. „Denn das Droll-Gelände ist das Eingangstor für Karnap, aber eine Brachfläche, die Jahrzehnte lang tot war. Auf der Karnaper Straße ist doch nur Bruch und Dallas. Es ist wichtig, dass sich dort endlich etwas Positives entwickelt.“, fordert der örtliche Politiker. Er vermittelte zwischen der Stadtverwaltung und dem Grundeigentümer aus Recklinghausen, um in der Sache weiterzukommen.

Gastronomie und Hotel sollen der Tankstelle folgen

Die Brachfläche neben dem Burger King auf der Karnaper Straße 181 in Essen. Diese wird demnächst mit einer E-Tankstelle bebaut. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Die Tankstellen-Ansiedlung soll der Startschuss sein. Burger-King sei das Magnet für andere Interessenten, Lidl habe renoviert und bleibe am Standort trotz der Beschränkung auf 699 Quadratmeter Verkaufsfläche, der neue Aldi stehe kurz vor der Genehmigung und warte nur noch auf das Verkehrsgutachten. Nun sollen eine System-Gastronomie und ein Mittelklasse-Hotel folgen, auch mit Blick auf die Entwicklung auf „Freiheit Emscher“.

Essen Vor einem Jahrzehnt bestimmten Müll und Schutt das Bild Vor einem Jahrzehnt bereits waren Bauschutt und Abfall auf dem Gelände der Firma Droll Anlass für die Bezirksvertretung V, nach den Zuständen zu fragen. Damals gingen die Abrissarbeiten nur langsam vor, Bauschutt wurde auf dem Gelände gelagert. Zuvor jedoch war die Fläche des Getränkehandels illegal als Müllkippe genutzt. Die Entsorgung war nicht nur zeitaufwendig, sondern auch teuer. Ein Containerdienst stellte zudem leere Behälter ab, ohne dafür einen Bauantrag gestellt zu haben.

Die E-Tankstelle finde dank der Nähe zur U-Bahn und deren Stromzufuhr ideale Voraussetzungen, aber auch zur Autobahn, um in Karnap ein „ökologisches Zeichen“ zu setzen, wie Jamal Karsli sagt. Dass sich das neue Gewerbegebiet an der Karnaper Straße, wenn es denn mal komplett ist, in seiner Einförmigkeit nicht groß von ähnlichen Flächen an anderen Stadträndern unterscheidet, stört weder den Projektentwickler noch den Politiker. Michael Schwamborn erwartet vielmehr „ein Highlight für Karnap.“ Und Jamal Karsli erkennt noch einen anderen Aspekt: „Wer verloren hat, sind die Ratten.“