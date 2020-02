Seit Mitte vergangenen Jahres hat der bunte Bauwagen „Tiegelino“ des Arbeiter-Samariter-Bundes einen neuen Platz: Im Nordviertel, dort wo die Kinderarmut in Essen am höchsten ist, steht der Spieletreff zwischen den beiden Gebäuden der Nordviertelschule.

Sie kommen zum Basteln, Malen, Spielen und Toben oder machen hier ihre Hausaufgaben: Die Kinder aus dem Nordviertel haben den „Tiegelino“ für sich entdeckt und kommen gerne und oft auf den Spielplatz an der Peterstraße, wo der Bauwagen von Montag bis Donnerstag am Nachmittag seine Türen öffnet. „In erster Linie sind es Kinder mit Migrationshintergrund“, weiß ASB-Sozialarbeiterin Hanna Wessel, die seit Oktober 2019 im Projekt arbeitet. Dabei wird sie von vier studentischen Hilfskräften unterstützt. Im Rahmen des Programms „Starke Quartiere – starke Menschen“ soll der „Tiegelino“ nicht nur Spiel- und Bildungsangebote für Kinder machen, sondern auch den Familien im Viertel niederschwellige Hilfe anbieten.

„Tiegelino“ kooperiert auch mit der Nordviertelschule

Denn oft kommen nicht nur die Kinder, sondern auch ihre Mütter mit in den Bauwagen. „So lernen wir uns kennen und kommen mit ihnen ins Gespräch; und können dann, wenn Vertrauen gefasst wurde, bei allen möglichen Problemen beraten.“ Das kann die Hilfe bei einer Antragstellung sein oder die Info, wo man Gleichgesinnte im Viertel treffen kann. Oder auch mal die Unterstützung bei einer Bewerbung. „Wir sind da sehr flexibel und verfügen ja auch über ein großes Netzwerk.“

Doch zurück zu den Kindern: Die meisten von ihnen gehen auf die Nordviertelschule, die größte Grundschule in Essen, die von vielen Kindern aus unterschiedlichen Nationen besucht wird. Mit der Schule kooperiert das „Tiegelino“ seit er nebenan steht, „wir bieten jeden Dienstag Bewegungsspiele in den Pausen an“. Der Kontakt zu den Lehrern und den Betreuungskräften im offenen Ganztag sei wichtig und notwendig. Wie auch der Kontakt zu den anderen Einrichtungen für Kinder- und Jugendliche, die es im Nordviertel schon länger gibt, darunter der CSE-Kindertisch des Fliz-Mobils, der Kinderschutzbund, das SOS-Kinderdorf und der städtische Kindertreff „Pinguin“.

Essen „Tiegelino“ stand zuerst vor einer Flüchtlingsunterkunft Der bunte, ausgediente Bauwagen bekam seinen Namen, als er vor vier Jahren auf Initiative des Isaab (Institut für Stadtteilentwicklung, Sozialraumorientierte Arbeit und Beratung) in den Schulgarten der ehemaligen Tiegelschule im Nordviertel gestellt wurde. Hier waren viele Flüchtlinge vorübergehend untergebracht worden, und der „Tiegelino“ brachte wenigstens etwas Abwechselung in den Alltag der Kinder.

Gemeinsam will man das Thema Vermüllung angehen

Sie alle wollen etwas bewegen im Nordviertel, in dem jedes dritte Kind arm ist, in dem viele Familien von Transferleistungen leben. Doch braucht es dafür nicht ein bisschen mehr als Basteln, Spiel und Bewegung oder Hausaufgabenhilfe? „Wir greifen ja auch andere Themen auf, die für das Zusammenleben wichtig sind“, sagt Hanna Wessel. So wolle man gemeinsam mit der Nordviertelschule die Kinder in Sachen Verkehrssicherheit schulen, „das ist dringend nötig, wenn ich sehe, wie sie ohne zu schauen über die Straßen laufen“. Ebenso wird das Problem der Vermüllung des Viertels angegangen, „wir nehmen mit den Kindern deswegen am Sauber-Zauber teil“.

Aber auch kleine Ausflüge wie in den Wald oder zuletzt zum Eislaufen auf den Kennedyplatz würden den Kindern unbeschwerte Momente schenken, auch das sei nötig und wertvoll. „Und wenn wir es schaffen, dass einzelne Kinder offener werden, besser deutsch sprechen und mehr Selbstbewusstsein entwickeln, dann hat sich unsere Arbeit schon gelohnt.“