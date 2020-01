Essen-Vogelheim. Das Bürgerzentrum „Computainer“ in Vogelheim soll ein neues Zuhause bekommen. Es ist seit 2003 in Seecontainern untergebracht. Die sind undicht.

Bürgerzentrum „Computainer“ in Essen-Vogelheim zieht um

Der Computainer, das einzige Bürgerbegegnungszentrum in Vogelheim, soll langfristig ein neues Zuhause bekommen. Wann genau, ist noch nicht klar. Laut Stadt wird das Zentrum zunächst als Zwischenlösung in einen Containermodulbau ziehen, der auf dem Gelände der Gesamtschule Nord errichtet wird.

Es ist feucht im bunten Computainer, der seit 2003 in Vogelheim steht und sich in den vergangenen Jahren für die Bürger als zentrale Anlaufstelle des Stadtteils etabliert hat. Immer wieder regnet es in das aus einfachen Seecontainern zusammengeschweißte Bürgerzentrum hinein, die Feuchtigkeit hat im Laufe der Zeit dem Metall schwer zugesetzt. Zudem wird der Computainer, der vom Jugendamt der Stadt betrieben wird, stark genutzt und bespielt. Auch das spiegelt sich im Zustand der Einrichtung des Gebäudes wieder, das am Stakenholt 24 in unmittelbarer Nachbarschaft zur Gesamtschule Nord mitten auf einer grünen Wiese steht. Deswegen wird schon lange über ein neues Zuhause für das Bürgerzentrum diskutiert.

Bürgerzentrum wird in das Konzept der neuen Gesamtschule angegliedert

Nun kam Oberbürgermeister Thomas Kufen persönlich vorbei, um sich vor Ort ein Bild zu machen und die Wichtigkeit und Notwendigkeit, den das Zentrum im Stadtteil hat, zu unterstreichen. Gleichzeitig hat er sich für einen neuen Standort eingesetzt. Wie die Stadt vermeldet, wird als Interimslösung zunächst ein Containermodulbau, der die Anforderungen der Energieeinsparverordnung erfüllt, auf dem Gelände der Gesamtschule Nord errichtet werden.

Aus alten zusammengeschweißten Seecontainern wurde das Zentrum 2003 errichtet. Es ist die wichtigste zentrale Begegnungsstätte in Vogelheim. Foto: Katharina Kemme/FUNKE Foto Services

Der Bedarf von rund 300 Quadratmetern soll außerdem in die Machbarkeitsstudie für die Gesamtschule Nord einfließen, um das Bürgerbegegnungszentrum im zweiten Schritt als sinnvolle Ergänzung der Stadtteilarbeit in das Konzept für die neue Gesamtschule anzugliedern. Langfristig soll dann dort ein dauerhaftes Gebäude entstehen.

„Das Zentrum wird allerdings nicht Teil der Schule werden, es steht für sich“, sagt Jugendamtsleiter Ulrich Engelen. Allerdings verspräche er sich durchaus Synergieeffekte durch die Nähe zur Schule: „Ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, dass das Zentrum für bestimmte Veranstaltungen die Schulaula nutzen kann.“

Zur Rentenberatung kommen wöchentlich mehr als 35 Menschen in den Computainer

Der Erhalt des Computainers ist für den Stadtteil von enormer Wichtigkeit: Vor 17 Jahren gegründet, finden in dem Container-Ensemble, einst als Provisorium gedacht, weit mehr als bloß Computerkurse statt. Der Computainer ist Begegnungs-, Bildungs- und Beratungsstätte zugleich. Hier kommen Väter und Mütter zusammen, die Fragen zur Erziehung ihrer Kinder haben. Hier treffen sich Krabbelgruppen, hier hören Berater des städtischen Jugendamtes Bürgern zu, die familiäre Probleme schildern. Hier gibt es Sprach- und Beratungskurse für Flüchtlinge, landet der Ferienspatz. Auch für Selbsthilfegruppen steht der Computainer bereit.

„Allein zu meiner Rentenberatung kommen wöchentlich um die 35 Menschen“, sagt Detlef Schliffke, Vogelheimer Urgestein. Für ihn ist der Computainer das soziale Zentrum in Vogelheim, „hier finden alle Menschen im Stadtteil Hilfe“. Die war auch nötig als die Container aufgestellt wurden: Die Bildungseinrichtung war quasi der Widerstand gegen Ghettoisierung, gegen Verwahrlosung, gegen Armut und Bildungsarmut in Vogelheim „Gott sei Dank hat sich das im Laufe der Jahre geändert“, sagt Sebastian Klören, der bei den Sozialen Diensten der Stadt die Bezirksstelle Altenessen, Karnap und Vogelheim leitet. Was nicht bedeutet, dass der Computainer ausgedient hat. Seine Angebote richten sich weiterhin nach den Bedürfnissen der Vogelheimer.