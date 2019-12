Altenessen-Süd. Seit Jahren steht ein nie vollendeter Rohbau in Essen-Altenessen-Süd. Jetzt verlangt die Stadt den Abriss, doch die Eigentümer klagen dagegen.

Bauruine am Bahnhof Essen-Altenessen bleibt vorerst stehen

Die Bauruine an der Altenessener Straße, direkt am Bahnhof Altenessen, beschäftigt die Stadtverwaltung auch über den Jahreswechsel. Bereits seit vielen Jahren zeichnet sich für den nie vollendeten Rohbau im Stadtteil Altenessen-Süd keine Lösung ab. Mehrere Versuche von Verwaltung und Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, eine Wohnbebauung zu realisieren, sind gescheitert. Aus der Politik kam auch der Vorschlag, an dieser Stelle eine neue Polizeiwache zu errichten, wenn die Behörde ihre Räume am Mallinckrodtplatz verlässt.

Der Abriss sollte eigentlich noch dieses Jahr erfolgen Die Bauruine am Bahnhof Altenessen, fotografiert vor zwei Jahren. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services Ende Juni 2019 hatte die Verwaltung, wie sie jetzt mitteilt, der Eigentümergemeinschaft eine Abrissverfügung mit Fristsetzung erteilt. Ziel sollte sein, dass der Abriss des baufälligen Gebäudes noch in diesem Jahr erfolgen sollte. Doch die Eigentümergemeinschaft hat fristgerecht Klage gegen die Verfügung eingereicht, eine Begründung muss bis Mitte Januar 2020 eingereicht werden. Die Klage habe bis dahin eine aufschiebende Wirkung, meldet die Stadtverwaltung. Sollte die Klage keinen Erfolg haben und die Abrissverfügung Bestandskraft erlangen, habe die Eigentümergemeinschaft zunächst sechs Monate Zeit, das Gebäude abzubrechen. Darüber hinaus bestehe außerdem die Möglichkeit, dass die Stadt das Gebäude abreißen lässt, zu Lasten der Eigentümergemeinschaft. Es wird mit Kosten in Höhe von rund 1 Million Euro gerechnet. „Wir müssen dann sehen, wie wir unser Geld wieder zurückbekommen, aber das ist es wert. Es kommt Bewegung in die Sache“, hatte Oberbürgermeister Thomas Kufen auf dem Bürgerdialog im vergangenen Sommer in der Gemeinde Herz Jesu versprochen.