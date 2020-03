Essen-Borbeck. Eine neue Ausstellung bietet die Essener Künstlergruppe „Gruppe 3+“ vom 15. bis 29. März in der Alten Cuesterey in Essen-Borbeck.

Die Borbecker Künstlergruppe „Gruppe 3+“ stellt vom 15. bis 29. März in der Alten Cuesterey am Weidkamp aus. Präsentiert wird ein Mix aus Fotografie, Malerei, Objekten und Skulpturen. Insgesamt sind 70 Werke zu sehen.

„3+“ lautet der Titel der Ausstellungsreihe, die seit 2002 in der Alten Cuesterey etwa alle zwei Jahre eine Neuauflage erfährt. Das Essener Künstler-Trio aus Manfred Boiting, Wilfried Rothmann und Herbert Oettgen wählt dafür jeweils zwei Kollegen aus, die mit ihm Werke ausstellen. Diesmal gehen Georg Pieron und Robert Schätz mit an den Start.

Landschaftsbilder sind im Erdgeschoss der Alten Cuesterey zu sehen

Während Georg Pieron großformatige Porträtfotos im Erdgeschoss präsentiert, zeigt Robert Schätz (58) eine Reihe farbiger Landschaftsbilder. Der in Borken (Münsterland) auf einem Hof lebende Künstler hat nach dem Studium in Gent (Belgien) Bühnenbilder entworfen und für Film und Fernsehen gearbeitet. Mitte der „Nuller Jahre“ habe es ihn wieder an die Staffelei gezogen, erklärt Schätz. Ihn interessieren vor allem Farben und Komposition. „Ich male und übermale. Auch der Zufall ist ein wichtiger Aspekt bei meiner Arbeit.“

Essen Ausstellung ist vom 15. bis 29. März geöffnet Der Kultur-Historische Verein Borbeck zeigt die neue Ausstellung der „Gruppe 3+“ in der Alten Cuesterey am Weidkamp 10. Die Vernissage findet am Sonntag, 15. März, um 11 Uhr in Borbeck statt. Zur Begrüßung gibt Kunsthistorikerin Dr. Hella Nocke-Schrepper eine Einführung. Die „Gruppe 3+“ wurde 2002 gegründet. Sie besteht aus den drei Essener Künstlern Manfred Boiting, Wilfried Rothmann und Herbert Oettgen. Das Plus bedeutet, dass sie bei ihren Ausstellungen jeweils zwei weiteren Künstlerkollegen Gelegenheit bieten, mit ihnen Werke zu präsentieren. Geöffnet ist die Schau dienstags bis sonntags von 15 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung. Der Eintritt ist frei. Kontakt unter 3643528.

In der Alten Cuesterey hängen vor allem seine großformatigen Waldbilder. Aber auch ein paar Landschaften mit Industriekulisse sind ausgestellt. In jüngster Zeit widmet er sich auch abstrakten Themen. Schnell mit seiner Arbeit zufrieden sei er nicht. „Manche Bilder brauchen zwei Jahre, bis sie für mich fertig sind“, erklärt er. Es gehe ihm vor allem um das Malen an sich. Eine Scheune dient Schätz als Atelier.

Porträt mit analoger Kamera aus den 1970er Jahren

Arbeiten von Herbert Oettgen In der Ausstellung der „Gruppe 3+“. Foto: Klaus Micke / FUNKE Foto Services

Auf alte Techniken und Werte der Fotografie greift Georg Pieron zurück. Seit rund sechs Jahren benutzt der freischaffende Fotograf mit Studium an der Folkwang Schule lieber eine analoge Kamera aus den 1970er Jahren für seine eindrucksvollen schwarz-weißen Porträts. Derzeit arbeite er in Duisburg-Marxloh an einer Serie, in der er Obdachlose ablichte. Die Filme lässt er in einem kleinen Labor in Essen entwickeln.

Was ihn mit Schätz verbindet: Beiden Künstlern ist der Schaffensprozess das Wichtigste. So lautet Pierons Wahlspruch: „Ich fotografiere, also bin ich.“ Digitale Nachbearbeitung kommt für Pieron, der auch als Werbefotograf arbeitet, bei diesen Werken nicht in Frage. In Borbeck zu sehen sind unter anderem seine Porträts der „Gruppe 3+“. In Rüttenscheid stellt der in Borbeck lebende Künstler regelmäßig in der Galerie Klose aus.

Auch Objekte werden im Rahmen der Ausstellung gezeigt

Jürgen Becker, Vorsitzender des Kultur-Historischen Vereins Borbeck, freut sich über die weitere Folge der Ausstellungsreihe. Ein bestimmtes Thema habe man diesmal nicht gefunden. Die „Gruppe 3+“ ist mit Bildern, Objekten und Skulpturen vertreten. Manfred Rothmann malt an seinem Zeichentisch eher kleinformatige Aquarelle. Manfred Boiting (Jahrgang 1939) ist diesmal mit Objekten dabei.

Je älter er werde, um so sensibler werde er für seine Umwelt. „Ich nehme das Leben anders wahr als früher“, erklärt der Borbecker. Er verarbeitet Dinge, die ihm auf der Seele brennen, bisweilen ungewöhnlich, wie ein Bild, das er mit Paniermehl auf die Leinwand gestreut habe. Herbert Oettgen, 1937 in Essen geboren, macht ungern viele Worte über seine Kunst. „Besucher sollen sich selbst einen Eindruck verschaffen.“