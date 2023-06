Noch ein Blindgänger in Essen: Bombe wird Freitag entschärft

Innerhalb von zwei Tagen sind in Essen zwei Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Bombe im Nordviertel wird an diesem Freitagmorgen (23. Juni) von Experten des Kampfmittelräumdienstes entschärft.

Der zweite Blindgänger in Essen innerhalb von zwei Tagen: Bei Bauarbeiten in der Leimkugelstraße in Höhe Hausnummer 3 im Essener Nordviertel ist am Donnerstag (22. Juni) eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Es handele sich um eine britische Fünf-Zentner-Bombe. Wegen der Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes für Donnerstag erfolge die Entschärfung erst am Freitag (23. Juni), teilt Stadtsprecher Patrick Betthaus mit.

Die Fundstelle befindet sich in Höhe der Sportanlage an der vielbefahrenen Gladbecker Straße (B 224).

Die Evakuierungsdurchgänge sollen Freitagmorgen voraussichtlich um 9 Uhr beginnen. Alle Gebäude im Umkreis von 250 Metern um die Bombenfundstelle werden bis zum Ende der Entschärfung evakuiert. Im Umkreis von 250 Metern bis 500 Metern sollte man sich während der Entschärfung in Gebäudeteilen aufhalten, die von der Bombe abgewandt liegen.

Bürger und Anlieger im betroffenen Bereich werden gebeten, sich auf die Evakuierungsmaßnahmen einzustellen. Mit Behinderungen des Individualverkehrs und des ÖPNV sei zu rechnen. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Eine Betreuungsstelle für die Versorgung der zu evakuierenden Personen wird am RWE Campus an der Grillostraße, gegenüber dem Tierheim Essen, eingerichtet. Die Zufahrt erfolgt über die Victoria-Mathias-Straße.

Sobald die Betreuungsstelle einsatzbereit ist, wird dies entsprechend bekanntgegeben. Aktuelle Informationen zur Bombenentschärfung gibt es im Live-Ticker dieser Zeitung, aber auch auf der Homepage der Stadt Essen unter www.essen.de/bombenfund, auf „Stadt Essen – Das Stadtportal, dem offiziellen Facebook-Account der Stadt Essen“ unter www.facebook.com/StadtportalEssen.

Das Gefahrentelefon zur Bombenentschärfung wird unter 0201 88-33333 eingerichtet und ist ab Freitagmorgen um 7.30 Uhr geschaltet.

