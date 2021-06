Night of Light: Essens Theater zünden ein rotes Protestlicht

Essen. Kultur- und Veranstaltungsbranche fürchtet weiter um ihre Existenz. Weil Hilfsprogramme auslaufen, könnte sich die Lage im Herbst verschärfen.

An den Event- und Veranstaltungsorten der Republik gehen am heutigen Dienstag, 22. Juni, erneut die roten Lichter an. Mit der Aktion macht die Kultur- und Veranstaltungsbranche bundesweit ein weiteres Mal auf ihre pandemiebedingte existenzbedrohende Lage aufmerksam. Auch die Essener Theater und Philharmonie Essen (TUP) beteiligt sich erneut an der Protestaktion „Night of Light“: Ab 22 Uhr erstrahlen die Philharmonie Essen, das Aalto-Theater und das Grillo-Theater in rotem Licht.

Großveranstaltungen sind auf unbestimmte Zeit verschoben

Mit der bundesweiten Aktion setzt die Bundesvereinigung Veranstaltungswirtschaft bereits zum zweiten Mal nach 2020 ein Zeichen der Solidarität für alle betroffenen Event- und Kulturschaffenden. Der Hintergrund: Die Hilfsprogramme für den Wirtschaftszweig laufen mit der Bundestagswahl im September aus. Großveranstaltungen sind auf unbestimmte Zeit verschoben. Neustartperspektiven für Events gibt es noch keine.

Veranstaltungen haben aber einen Vorlauf von vielen Monaten. Zwischen Oktober und der Regierungsbildung ab Januar gebe es damit weder Einnahmen noch Finanzhilfen, fürchtet die Branche mit ihren zigtausend Beschäftigten.

Signal gegen den Untergang der Kultur- und Veranstaltungswirtschaft

Die „Night of Light“ findet im Zusammenhang mit der ersten Sitzung der Bundeskonferenz Veranstaltungswirtschaft statt, bei der ebenfalls am 22. Juni über 20 Verbände und Initiativen zusammenkommen. Im Rahmen der ersten „Night of Light“ im vergangenen Jahr sendeten nach Angaben der Bundesvereinigung Veranstaltungswirtschaft über 9.000 Lichtinstallationen ein Signal gegen den Untergang der Kultur- und Veranstaltungswirtschaft

