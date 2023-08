Essen-Altenessen. Im Sport- und Gesundheitszentrum in Altenessen wird Wert auf Qualität gelegt. Jetzt feiert die Einrichtung 25-Jähriges. Darum ist sie beliebt.

Der Erfolg des Sport- und Gesundheitszentrums (SGZ) in Altenessen war anfangs nicht so selbstverständlich, wie es heute erscheint. Um die ehrwürdige „Alte Badeanstalt“ war es Anfang der 1990er-Jahre nämlich gar nicht gut bestellt. Der Rat der Stadt hatte sogar beschlossen, das Bad zu schließen. Perspektivisch könne dort eine Markthalle entstehen. Der Plan scheiterte. Was für ein Glück. Am Wochenende feiert das Sport- und Gesundheitszentrum sein 25-jähriges Bestehen.

Sport- und Gesundheitszentrum: Viel Potenzial, dünne Auslastung zu Beginn

Schon seit den Anfangstagen dabei ist Mathilde Nerlich. Die 73-Jährige schwitzt im SGZ, um fit zu bleiben: „Ich nutze den Reha-Bereich und gehe zur Aquapower. Das Schwimmbad ist für mich ein ganz wichtiges Argument.“ Die Bottroperin war Krankenschwester im benachbarten Marienhospital und ist noch heute dem SGZ verbunden: „Ausgebildete Kräfte beraten mich bestens, damit ich mir im Alter Stabilität erhalte und klarkomme. Die Atmosphäre ist sehr entspannt hier und nicht so schickimicki. Ich möchte es nicht missen.“

Was für ihren Sporttherapeuten Andreas Szilagyi offensichtlich auch gilt: „Unser Reha-Bereich ist eine wichtige Komponente im Angebot.“ Er gehöre schon zum Inventar: „Ich bin schon seit Studienzeiten dabei.“

Geschäftsführer Arndt Zengerle berichtet: „Als ich 1999 übernahm, fand ich ein Haus mit viel Potenzial, aber relativ dünner Auslastung vor. Wir hatten 150 Mitglieder im kleinen Fitnessclub unterm Dach und 200 Kursteilnehmer, neben dem alten Schwimmbad zwei Sporträume und einen Raum zur Kinderbetreuung.“ Zwei feste Mitarbeiter, zwei aus Arbeitsbeschaffungs-Projekten, zwei Schwimmmeister und drei Mini-Jobber für die Reinigung wuppten das Ganze.

Handballnationalspieler als Geschäftsführer im Sport- und Gesundheitszentrum

Ganz anders heute, sagt der Geschäftsführer: „Heute haben wir 30 Mitarbeiter, davon zwölf in Vollzeit, die sich um 800 Mitglieder im Fitnessclub sowie 1.500 Kursteilnehmer und Rehasportler kümmern. Wir haben das inzwischen grundrenovierte Schwimmbad, dazu zwei Sporthallen, einen 350 Quadratmeter großen Fitness-Club inklusive Sporttherapie und Saunapark, Massageraum, Fußpflege und den ersten Essener Gesundheitskiosk im Eingangsfoyer.“ Kundenkommunikation sei das A und O hier im SGZ. Deshalb sei auch ein hoher Personalstamm vonnöten.

Die Anfangsjahre waren geprägt von Umbauarbeiten, die gemeinsam von Essener Sportbund und Stadt realisiert wurden. Am 26. Mai 1998 beschlossen Tus Altenessen 19, SC Altenessen 1926, Altenessener TV 1886, Tauchfreunde Essen 1994, Ursula Kosfeld für die BV V, der Essener Sportbund sowie die Sport und Bäderbetriebe Essen die Gründung eines Trägervereins. Er wurde Betreiber und Pächter des sanierten Gebäudes. Den Vereinsvorsitz übernahm Sportpolitiker Helmut Wolff, Geschäftsführer wurde Handballnationalspieler Dirk Rauin.

Sport- und Gesundheitszentrum: Hoher Anteil an Reha-Patienten

Von Beginn an wurde das SGZ begeistert aufgenommen im Stadtteil. Als es Rauin 1999 nach Schleswig-Holstein zog, übernahm Arndt Zengerle. Der heute 54-Jährige Diplomsportlehrer erinnert sich: „Ich kam quasi direkt von der Uni und konnte den Laden von der Basis aufbauen. Der Vorstand hat mich machen lassen und vieles möglich gemacht. Wir hatten immer auch die medizinischen Aspekte im Auge. Früh gab es Präventionskurse, im Grunde war ‚Medical Fitness‘ von Beginn an unsere Marke.“ Der hohe Anteil an Reha-Patienten sei wohl einmalig in Essen.

Aber trotzdem werde der Fitnessbereich nicht vernachlässigt: „Die Sauna war dann für viele das i-Tüpfelchen.“ Das Schwimmbad bleibe unersetzlich fürs Frühschwimmen und Schwimmkurse: „Damit sind wir auch Zuspieler für die Schwimmvereine.“

2004 konnte ein großzügiger Anbau mit Saunabereich eröffnet werden. Zum Vereinsvorsitzenden wurde mit Gerd Peter Wolf einen „eingeborener Altenessener“ gewählt. Ein Meilenstein war die 2018 abgeschlossene Sanierung der Schwimmhalle. Bis 2020 befand sich das Sport- und Gesundheitszentrum auf ständigem Expansionskurs. In der Pandemie mit ihren Schließungen konnte das Schlimmste verhindert werden, aber die finanziellen Folgen werden übers Jubiläum hinaus nachwirken, sagen die Verantwortlichen. Doch das soll die Feierlaune nicht bremsen.

Tag der offenen Tür am Samstag Der Tag der offenen Tür am Samstag, 19. August, startet um 13 Uhr und bietet Hüpfburg, ein „Open House“ im Fitness-Club, einen DJ, Essen, Trinken und das Cocktail-Taxi. Durchs bunte Bühnenprogramm mit Interviews führt Radiomoderator Timm Schröder. Ab 13.30 Uhr werden Karate und Yoga demonstriert, dann spricht Oberbürgermeister Thomas Kufen. Ab 15 Uhr gibt es Vorführungen von Zumba, Bauchtanz, Bauch-Beine-Po sowie ein Bewegungsprogramm. Das SGZ „Alte Badeanstalt“ liegt an der Altenessener Straße 393. Weitere Infos unter www.sgz-altenessen.de erhältlich.

