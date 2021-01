Nicht alle Essener Bezirksvertretungen tagen im Januar

Essen Coronabedingt hat die Bezirksbürgermeisterin für den Essener Süden die Januar-Sitzung abgesagt. Andere Gremien sollen dagegen stattfinden.

Die Sitzung der Bezirksvertretung IX am Dienstag, 26. Januar, und weitere Präsenzveranstaltungen der BV IX für den Januar 2021 sind abgesagt. Nachdem am Montagabend bekannt wurde, dass auch die Ratssitzung, die in der Gruga-Halle stattfinden sollte, abgesetzt wurde, war die Entscheidung für die Bezirksbürgermeisterin Gabriele Kipphardt klar.

„In der derzeitigen pandemischen Lage haben wir auch die BV-Sitzung und weitere Präsenzveranstaltungen in Kettwig zunächst für den Monat Januar abgesagt. Nur durch die Vermeidung persönlicher Kontakte können wir das Infektionsgeschehen eindämmen und dazu müssen wir alle beitragen", so Gabriele Kipphardt.

Tagesordnung wird im Februar abgehandelt

Die umfangreiche Tagesordnung von 25 Punkten im öffentlichen Teil wird auf den Februar geschoben, teilt die Bezirksbürgermeisterin für den Essener Süden mit. „Da wir als Stadtteil-Gremium zu einer öffentlichen Sitzung verpflichtet sind, wird es auch keine interne Videokonferenz mit den Fraktionsvorsitzenden geben." Denn Dringlichkeitsentscheidungen stünden nicht an.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Essen verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

Sie hoffe, so Gabriele Kipphardt, dass im Februar eine Sitzung möglich sei, „dann werden wir allerdings aus Platzgründen wohl im Essener Rathaus tagen". Derzeit bemühe sie sich um einen Termin.

Bezirksvertretung V diskutiert über Silvester-Randale

Andere Bezirksvertretungen, wie im Bezirk V - Altenessen, Vogelheim, Karnap - finden hingegen statt und zwar am Dienstag, 19. Januar. Dort geht es unter anderem um die Krankenhausschließungen und die Silvester-Randale.

Die BV III tagt am Donnerstag, 14. Januar, und befasst sich mit der Situation am Ehrenzeller Markt in Altendorf. Die BV I kommt am Dienstag, 26. Januar, zusammen. Ein Antrag zum Turnhallenbau an der Grundschule Tiegelstraße steht u.a. auf der Tagesordnung.