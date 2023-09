Neuzugang im Hauptbahnhof Essen: Schuhgeschäft eröffnet

Essen. Schuhhändler Görtz hat seine Filiale im Hauptbahnhof Essen geschlossen. Jetzt rückt ein anderes Schuhgeschäft nach. Es öffnet auch sonntags.

Von den großen Schuhhändlern gab es zuletzt schlechte Nachrichten für Essen: So fielen der Klauser-Insolvenz zwei zum Unternehmen gehörende Böhmer-Filialen in Essen zum Opfer. Und im Februar 2023 schloss das ebenfalls insolvente Unternehmen Görtz seine drei Geschäfte an der Limbecker Straße, im Einkaufszentrum Limbecker Platz – und im Hauptbahnhof. Dort ist nun ein neues Schuhgeschäft eingezogen.

Die Eröffnung war am Freitag (15.9.), doch noch ist das Geschäft scheinbar namenlos. „Leider konnten unser Logo und ein paar weitere Marketing-Materialien nicht pünktlich geliefert werden“, teilt Inhaber Justin Kröger mit. „Wir sind als mittelständiger Franchise Partner von Rieker bisher mit vier Filialen in Köln und Euskirchen vertreten.“ Nun habe er seine erste Rieker-Filiale in Essen eröffnet.

Im Schuhgeschäft befindet sich auch ein Paketshop

Nach umfangreichen Umbauarbeiten der früheren Görtz-Filiale sei das Geschäft startbereit gewesen: „Wir haben uns daher dafür entschieden schon ohne Außenwerbeanlage zu öffnen.“ Die ersten Öffnungstage Freitag und Samstag seien gut gelaufen, nur sei die Kauflust auf Schuhe durch das sommerliche Wetter noch etwas getrübt gewesen, so Kröger. Er hoffe, dass sich das mit den sinkenden Temperaturen in den kommenden Wochen ändern werde.

Der Essener Hauptbahnhof dürfte sich angesichts des Neuzugangs über eine Vollvermietung freuen. Geöffnet ist das Rieker-Schuhgeschäft täglich: Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr, Sonntag von 9 bis 19 Uhr. Eine seiner bisherigen Filialen befinde sich im Hauptbahnhof Köln, er habe also schon Erfahrung mit einem solchen Standort, sagt Kröger. In Essen teste er nun auch einen in das Schuhgeschäft integrierten Hermes-Paketshop: „Da können die Reisenden auf dem Weg zur Arbeit Ihre Retouren abgeben.“

