Neunjähriger Unfallfahrer flüchtet vor der Polizei in Essen

Ein neunjähriger Knirps am Steuer eines schwarzen Citroën hat am Montag mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizei in Essen und Bochum in Atem gehalten. Nach einem Unfall mit einer verletzten Fußgängerin an der Freisenbruchstraße löste die Essener Leitstelle eine Fahndung nach einem flüchtenden auffällig kleinen Fahrer aus, der später in einer Seitenstraße der Bochumer Landstraße gestellt wurde und reumütig einräumte, die Wagenschlüssel aus der Tasche seines Bruders (24) gezogen zu haben.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, berichteten Zeugen am Unfallort in Steele, dass der Fahrer, der kaum über das Lenkrad schauen konnte, in einem dunklen Auto mit roten Kennzeichen in Richtung Bochum geflüchtet sei. Während sich Feuerwehrleute und Rettungssanitäter um die leicht verletzte Fußgängerin kümmerten, die kurz zuvor von dem Wagen touchiert worden war, nahm die Polizei die Verfolgung auf.

Auf der Flucht wurden mehrere Autos beschädigt

Auf seiner Flucht über die Bochumer Landstraße rammte der Junge ein neben ihm fahrendes Auto und prallte später auch gegen andere geparkte Fahrzeuge. Ermittlungen und Zeugenhinweise führten schnell zu dem mutmaßlichen Fahrer, den die Polizisten in Begleitung seines Bruders und der Mutter (42) an seinem Wohnort antrafen.

Das beschädigte Fluchtfahrzeug, ein Citroën C4, konnte in der Nähe entdeckt werden. Die roten Nummernschilder aus dem Märkischen Kreis waren offensichtlich gefälscht. Wie sich zudem herausstellte, ist das Auto im süddeutschen Sindelfingen auf eine 35-Jährige zugelassen.

Die Polizei ließ den Citroën sicherstellen und will nun die Besitzverhältnisse klären. Auch die Haftungsfragen sind noch offen. Denkbar ist, dass der Wagen nicht vorschriftsmäßig versichert, womöglich gekauft, nicht abgemeldet und mit gefälschten roten Kennzeichen ausgestattet worden war. Das könnte für die diversen Halter der demolierten Autos durchaus zu einem Problem werden, so die Polizei.

Die 58 Jahre alte Fußgängerin hatte großes Glück, dass ihr nicht mehr passiert ist. Sie habe sich im letzten Moment von dem heranrauschenden Auto abstoßen können, sagte die Leichtverletzte der Polizei. Ganz in der Nähe des Unfallortes hatte eine 78-Jährige Anfang Juli ihr Leben verloren. Die Seniorin wurde auf dem Gehweg der Bochumer Landstraße von einem Auto erfasst. (j.m.)

