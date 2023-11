Neun Schulen aus dem Essener Süden stellen sich vor

Essen-Nordviertel. Auf einer neu konzipierten Schulbörse präsentieren sich am Freitag neun weiterführende Schulen aus dem Essener Süden.

Auf einer neu organisierten Schulbörse wollen neun weiterführende Schulen aus dem Essener Süden Eltern von Viertklässlern informieren, die im Sommer 2024 die Grundschulen verlassen. Die neuartige Börse findet erstmals an der Uni Duisburg-Essen, Campus Essen, statt.

Beteiligt sind die Realschulen Albert Einstein (Rellinghausen), Bertha von Suttner (Rüttenscheid) und Elsa Brändström (Bergerhausen), die Gesamtschule Holsterhausen sowie die Gymnasien B.M.V. (Holsterhausen), Goethe und Grashof (beide Bredeney), Helmholtz und Maria Wächtler (beide Rüttenscheid).

Essener Schulen stellen sich vor und erklären Schulformen

Die Schulbörse ist eine Initiative der genannten Schulen und der Grundschulen im Essener Süden. „Es geht nicht nur darum, dass sich die Schulen vorstellen, sondern, dass auch die einzelnen Schulformen erklärt werden“, sagt Thorsten Korthaus, Leiter des Maria-Wächtler-Gymnasiums.

Die Börse findet statt am Freitag, 17. November, ab 17 Uhr im Audimax-Hörsaal S04 an der Uni Duisburg-Essen. Das Hörsaal-Gebäude liegt in der Nähe der Kreuzung Segerothstraße/Grillostraße, der U-Bahnhof (U11, U17) „Universität“ liegt direkt in unmittelbarer Nähe.

Schulpsychologische Beratungsstelle der Stadt Essen und Ruhrbahn nehmen teil

So ist der Ablauf geplant: Zunächst sprechen im Hörsaal des Audimax-Gebäudes verschiedene Vertreter der jeweiligen Schulformen Gesamt- und Realschule sowie Gymnasium, um die Unterschiede zu verdeutlichen. Außerdem erfahren Eltern Grundsätzliches über die schulpsychologische Beratungsstelle der Stadt Essen und ein Vertreter der Ruhrbahn berichtet, welche Schüler ab der fünften Klasse ein Schokoticket bzw. „Deutschlandticket Schule“ erhalten.

Anschließend können Mütter und Väter mit Vertretern der einzelnen Schulen im Foyer des Gebäudes ins Gespräch kommen – in lockerer Atmosphäre an Stehtischen. Die Schulen präsentieren ihre jeweiligen Schwerpunkte und Profile.

Vorab können sich Eltern bereits über die Veranstaltung und die einzelnen Schwerpunkte informieren – Infomaterial gibt es online über eine so genannte „Task Card“ der Stadt Essen. Die „Task Card“ ist hier abrufbar.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen