LEG-Immobilien Neues Wohnquartier in der Essener Weststadt

Essen-Westviertel. In der Essener Weststadt entsteht ein neues Wohnquartier. Beim Spatenstich gab Oberbürgermeister Thomas Kufen Details bekannt.

Mit dem Spatenstich am Donnerstag (24.6.) gab das Wohnungsunternehmen LEG den offiziellen Startschuss für das Bauprojekt: „Wohnen in der Essener Weststadt“: Bis zum Frühsommer 2023 entstehen an der Kurt-Jooss-Straße, Ecke Ecke Helmut-Käutner-Straße 100 Wohneinheiten für junge Familien, Paare und Singles, Senioren und Studenten.

100 Wohneinheiten in sechs Gebäuden

Der Vorstandsvorsitzende der LEG SE, Lars von Lackum, und Oberbürgermeister Thomas Kufen, setzten gemeinsam den symbolischen ersten Spatenstich. In den nächsten zwei Jahren sollen auf dem rund 5.000 Quadratmeter großen Grundstück im ersten Bauabschnitt sechs neue aneinander gebaute Wohngebäude mit insgesamt 100 Wohneinheiten entstehen. Die Wohnungen sind zwischen 40 und 103 Quadratmeter groß, barrierefrei konzipiert und werden alle über einen Balkon verfügen – acht Wohnungen werden rollstuhlgerecht gebaut. Das Investitionsvolumen beträgt rund 26 Millionen Euro.

Die LEG setzt bei dem Neubauprojekt verstärkt auf die Themen Ökologie und Nachhaltigkeit. Neben einer Freiraumgestaltung des Quartiersinnenhofes, setzt das Unternehmen auf grünen Strom aus eigener Erstellung sowie Tiefgaragenstellplätze mit Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge. Thomas Kufen: „Unsere Weststadt entwickelt sich immer mehr zu einem urbanen Stadtquartier mit einer attraktiven Mischung aus Wohnen und Arbeiten. Die Nähe zum Zentrum und die gute Erreichbarkeit sind ein großer Pluspunkt.“

