1,6 Millionen Euro Kosten: die neue Prüfhalle des TÜV Nord in Frillendorf.

Auto-Untersuchungen Neues TÜV-Gebäude in Essen: Wo Autos künftig gecheckt werden

Essen Der TÜV Nord in Essen-Frillendorf hat eine neu errichtete Prüfhalle in Betrieb genommen. Das Gebäude kostete 1,6 Millionen Euro.

Für 1,6 Millionen Euro hat der TÜV Nord in Essen-Frillendorf eine neue Prüfhalle errichtet. Die Station wurde am Freitag in Betrieb genommen.

In der Prüfhalle können zeitgleich zwei Pkw und ein Laster oder Anhänger bis 26 Tonnen Gewicht geprüft werden. Der Bau der Prüfhalle, die über 200 Quadratmeter Prüffläche verfügt, hat etwa acht Monate gedauert und befindet sich auf dem Gelände des TÜV Nord am Schacht Hubert.

Auch Schadens- und Wertgutachten werden vor Ort erstellt

Für Abgas-Sonderuntersuchungen (AU) gibt es eine separate Halle. Der TÜV betont, dass man auf das Thema Nachhaltigkeit besonderen Wert gelegt habe. So gibt es acht Ladeplätze für Elektroautos und eine Photovoltaik-Anlage. Zur Einweihung der neuen Halle kam Oberbürgermeister Thomas Kufen vorbei.

Die Halle steht ab sofort zur Verfügung - der TÜV Nord sitzt Am Schacht Hubert 41. Die Halle ist geöffnet von montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 14.30 Uhr. Auch Schadens- und Wertgutachten werden vor Ort vorgenommen.

