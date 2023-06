Neues Sommerfest mit Trödel steigt im Essener Südviertel

Essen-Südviertel. Das Kaufhaus Süd organisiert zum ersten Mal ein Sommerfest mit Straßentrödel im Essener Südviertel. Was Besucherinnen und Besucher erwartet.

Der Wintermarkt im Südviertel ist für viele Essenerinnen und Essener eine feste Größe im Terminkalender. Nun kommt eine Sommerveranstaltung dazu. Zum ersten Mal organisieren Paul Walther und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter vom Kaufhaus Süd in diesem Jahr ein Sommerfest mit Straßentrödel. Die Veranstaltung soll am Samstag und Sonntag, 12. und 13. August, stattfinden – samstags von 10 bis 19 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr.

„Wir veranstalten ja schon seit acht Jahren den Wintermarkt und hatten von Anfang an die Idee, auch etwas im Sommer zu machen“, sagt Walther. Ähnliche Trödelveranstaltungen kannte er aus Düsseldorf-Flingern oder Wuppertal-Vohwinkel. Die müsse man aber auch finanzieren können.

Die Gründung des Vereins Kaufhaus Süd für Einzelhändler und Anwohner aus dem Südviertel habe etwas mehr finanziellen Spielraum geschaffen, erklärt Walther. Nach aktuellem Stand stemmt der Verein die Veranstaltung nun ohne Hilfe von Sponsoren. Die Organisatoren würden sich allerdings freuen, wenn sich noch Unternehmen aus dem Stadtteil fänden, die das Sommerfest unterstützen möchten.

Sommerfest mit Trödel im Essener Südviertel: 80 Standplätze pro Tag

Der Trödelmarkt soll sich entlang der Brunnenstraße zwischen Witteringstraße und Schornstraße erstrecken, außerdem werden Stände in der Schornstraße zwischen Brunnenstraße und Isenbergplatz aufgebaut. Auf dem Spielplatz am Isenbergplatz ist ein Kinderprogramm der Pfadfinder mit Angeboten wie Dosenwerfen geplant. 80 Standplätze sind pro Tag verfügbar, vergeben sind laut Paul Walther schon etwa 20 bis 25. Bis Sonntag, 9. Juli, kann man sich melden, wenn man einen Platz für seinen Trödelstand mieten möchte.

Mitmachen kann jeder, der etwa beim Ausräumen seines Kellers oder Dachbodens Schätze gefunden hat und diese nun zum Verkauf anbieten möchte – egal ob Spiele, Deko oder Möbel. Denn auch wenn die Veranstaltung als Anwohnerflohmarkt konzipiert ist und schon einige Nachbarinnen und Nachbarn aus dem Südviertel dabei sind, können alle Essenerinnen und Essener einen Stand aufstellen. Wichtig ist nur: Es sollen keine Neuwaren verkauft werden, sondern nur Produkte aus zweiter Hand.

Verschiedene Gastronomiebetriebe bei Sommerfest im Essener Südviertel

Auch ein gastronomisches Angebot wird es geben. Laut Paul Walther werden zum Beispiel Feinkost Wendt, Einbauküchen Menger, Tobys Original Bratwurst, Lausi einfach lecker, Bohnenkartell und Nadines Schokoladenmanufaktur aus Bochum Speisen und Getränke anbieten. Außerdem gibt es einen Bierwagen, an dem man auch Wein des Rüttenscheider Geschäfts Weinpalette bekommt, und Cocktails vom Lokal Schick Essen. Das Kaufhaus Süd will einen Pavillon aufbauen, in dem sich die Mitglieder vorstellen können.

Live-Musik ist für die erste Auflage des Sommerfestes noch nicht geplant. Die Organisatoren möchten erst einmal schauen, wie die Veranstaltung angenommen wird. Ist sie erfolgreich, soll sie langfristig etabliert und noch größer werden. „Wir hoffen, dass genauso viele Besucher kommen wie zum Wintermarkt“, sagt Paul Walther. Dorthin strömten zuletzt bis zu 8000 Menschen aus dem Südviertel und darüber hinaus. Walther: „Wir haben für das Sommerfest extra das erste Wochenende nach den Ferien gewählt, damit möglichst viele Leute kommen können.“

Wer einen Stand mieten oder die Veranstaltung als Sponsor unterstützen möchte, kann sich per E-Mail an info@kaufhaussued.com melden. Die Standmiete liegt bei 36 Euro für drei Meter.

