Neues Sommerfest im Essener Südviertel feiert jetzt Premiere

Südviertel. Premiere im Südviertel: Mit einem Flohmarkt, einer kleinen Gastromeile plus Spielplatzfest soll ein neues Sommerfest etabliert werden.

Der Verein „Kaufhaus Süd“ lädt am Samstag, 12. August, und am Sonntag, 13. August, zum „Sommermarkt“ auf Brunnen-, Schornstraße und am Isenbergplatz ein. Es gibt einen kleinen Flohmarkt mit Gastromeile und ein Spielplatzfest. Der Sommermarkt soll ein erfolgreiches, neues Format werden, nachdem der Verein bereits mit Erfolg das „Wintermarkt“ am gleichen Ort etabliert hat. Seit Jahren kommen tausende zum Winterfest im Südviertel.

Für die Veranstaltung werden Teile der Brunnenstraße und der Schornstraße gesperrt. Es gibt keine Neuware. Das Sommerfest startet am Samstag, 12. August, um 10 Uhr, am Sonntag, 13. August, um 11 Uhr.

