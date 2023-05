Neues Rü-Fest in Essen-Rüttenscheid: Diese Künstler kommen

Essen-Rüttenscheid. „Essen diese“ gibt das Line-up der Hauptbühne beim Event „Projekt Rüttenscheid“ bekannt. Dabei ist unter anderem ein bekannter Essener Rapper.

Die Macher der Instagram-Seite „Essen diese“ veranstalten am 30. Juni und 1. Juli eine Neuauflage des Rü-Festes. Jetzt steht fest fest, welche Künstlerinnen und Künstler beim Event „Projekt Rüttenscheid“ auf der Hauptbühne auftreten werden. Top-Act ist der Essener Rapper PA Sports.

Darüber hinaus werden die Bands OMG, Kuult, Banda Senderos und Dote, die Singer-Songwriterin Mia Morgan, die Sängerin Amilli, der Clubbesitzer und Rapper Kay Shanghai, der Rapper Dein Couseng und die 257ers-Coverband „Die Opferz“ auf der Bühne stehen. Das vollständige Line-up inklusive Uhrzeiten soll laut „Essen diese“ in den kommenden Tagen bekanntgegeben werden.

„Essen diese“: „Projekt Rüttenscheid“ findet entlang der Rüttenscheider Straße statt

Die Hauptbühne (Eon-Powerstage) wird sich an der Martinstraße befinden. Insgesamt erstreckt sich „Projekt Rüttenscheid“ über die Rüttenscheider Straße in Höhe der Hausnummern 100 bis 203 (einschließlich des Parkplatzes an der Martinstraße). Am Freitag ist das Fest auf den Parkplatz beschränkt.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen