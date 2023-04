Neues Kassensystem: Hallenbäder in Essen oft geschlossen

In den Osterferien sind viele Hallenbäder nur selten geöffnet. Wer schwimmen gehen will, ist gut beraten, sich zuvor genau zu informieren.

Essen. In den Osterferien installiert die Stadt Essen in den Hallenbädern ein neues Kassensystem, weshalb sie nur zeitweise öffnen. Die genauen Zeiten.

In den Essener Bädern wird in den Osterferien nach Angaben der Stadt ein neues Kassensystem eingeführt, weshalb der öffentliche Badebetrieb in dieser Zeit nur eingeschränkt angeboten werden könne. Die Sport- und Bäderbetriebe Essen hätten diese Zeit bewusst gewählt, um die Beeinträchtigungen für alle Nutzer während der Umstellungsphase so gering wie möglich zu halten. Für das Vereinsschwimmen und einzelne Kurse gelten in verschiedenen Bädern bereits abgestimmte Sonderregelungen. Die Sport- und Bäderbetriebe Essen bitten alle Badegäste um Verständnis.

Von Karfreitag bis Ostermontag ist alles zu – bis auf Rüttenscheid

Von Karfreitag bis Ostermontag bleiben alle Bäder, mit Ausnahme des Schwimmzentrums Rüttenscheid, geschlossen. In Rüttenscheid kann am Karfreitag, 7. April, von 8 bis 15 Uhr und am Karsamstag, 8. April, von 6:30 bis 18 Uhr geschwommen werden.

Etliche Besucher sollen bereits vor verschlossenen Türen gestanden haben, da sie die Änderungen nicht mitbekommen hatten. Im Einzelnen sind die Bäder in den Osterferien also wie folgt geöffnet: Schwimmzentrum Rüttenscheid: 4. und 5. April geschlossen; 6. und 13. April 6.30 bis 19 Uhr; 7. und 16. April 8 bis 15 Uhr; 8. und 15. April 6.30 bis 18 Uhr; 9. und 10. April geschlossen; 11. und 12. April 6.30 bis 21.30 Uhr.

Sportbad Thurmfeld: bis 4. April geschlossen; 5. und 6. April 6 bis 10 Uhr; 7. bis 10 April geschlossen; 11. bis 14. April 6 bis 10 Uhr; 15. und 16. April geschlossen.

Bad und Sport Oststadt: 4. und 5. April geschlossen; 6. April 6.30 bis 15 Uhr; 7. bis 10. April geschlossen; 11. und 12. April 6.30 bis 10 Uhr; 13. April 6.30 bis 15 Uhr; 14. April 6.30 bis 10 Uhr; 15. April 8 bis 16 Uhr; 16. April 8 bis 13 Uhr.

Schwimmzentrum Kettwig: 4. und 5. April 6.30 bis 10 Uhr; 6., 13. und 14. April 6.30 bis 15 Uhr; 7. bis 12. April geschlossen; 15. April 8 bis 16 Uhr; 16. April 8 bis 13 Uhr;

Alte Badeanstalt: 4. bis 10. April geschlossen; 11. bis 14. April 7 bis 10 Uhr; 15. April 7 bis 13 Uhr; 16. April geschlossen. Die aufgeführten Öffnungszeiten für die Alte Badeanstalt beziehen sich auf den öffentlichen Badebetrieb der Schwimmhalle. Die Zeiten für Kurse des Sport- und Gesundheitszentrums können bei dem Betriebsführer erfragt werden.

Stadtbad Borbeck: 4. bis 10. April geschlossen; 11. und 13. April 6.30 bis 9.15 Uhr; 12. April 7 bis 9.15 Uhr; 14. April 7 bis 11.15 Uhr und 14 bis 20 Uhr; 15. April 7 bis 13 Uhr; 16. April 8 bis 12 Uhr.

Nord-Ost-Bad: 4. bis 10. April geschlossen; 11. bis 13. April 7 bis 10 Uhr; 14. April 7 bis 21 Uhr; 15. April 7 bis 13 Uhr; 16. April 8 bis 13 Uhr

Stadtbad Kupferdreh: 4. bis 10. April geschlossen; 11. bis 13. April 7 bis 10 Uhr; 14. April 7 bis 13 Uhr und 16 bis 21 Uhr; 15. April 7 bis 13 Uhr; 16. April geschlossen.

Stadtbad Werden: 4. und 5. April geschlossen; 6. April 15 bis 18 Uhr; 7. bis 10. April geschlossen; 11. April 15 bis 18 Uhr; 12. April 7 bis 13.30 Uhr; 13. April 15 bis 18 Uhr; 14. April 7 bis 10 Uhr; 15. und 16. April geschlossen.

Friedrichsbad: 4. bis 6. April 7 bis 9 Uhr; 7. bis 10. April geschlossen; 11. bis 14. April 7 bis 9 Uhr; 15. und 16. April geschlossen.

