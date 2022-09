Essen. Ein neues Fahrradgeschäft eröffnet im Essener Südostviertel. Wann es so weit ist und wo der Laden zu finden sein wird.

Der Essener Fahrradhändler Mertes eröffnet ein weiteres Geschäft in der Stadt. Am 11. Oktober eröffnet auf der Steeler Straße 198 das „Fahrrad Paradies Mertes“. Die Ansiedlung erfolgt über das Sofortprogramm Innenstadt des Landes Nordrhein-Westfalen, das wieder mehr Leben in die Innenstädte und Geschäftsstraßen der Viertel bringen soll. Es ist nach Angaben von Essen Marketing die erste Vermittlung im Südostviertel. Bisher wurden Leerstände vor allem in der Essener Innenstadt neu belebt.

Zweiter Standort des Fahrradhändler Mertes in Essen

Inhaber Joe Mertes besitzt bereits das Geschäft „Fahrradladen Mertes: Radsport Bikefitting Heros“ im Südviertel. Er will mit einem zweiten Geschäft den nächsten Entwicklungsschritt gehen: „Ich bin sehr glücklich darüber, durch die Förderung über das Sofortprogramm Innenstadt das Südostviertel besser kennen lernen zu können. Mein Ziel ist es, mich mit meinem Unternehmen langfristig am Standort zu etablieren und für viele Kundinnen und Kunden Ansprechpartner Nummer Eins für alles rund ums Fahrrad und E-Bike zu werden.“

Im „Fahrrad Paradies Mertes“ stehe der Verkauf von E-Bikes und Bio-Bikes, sowie der Hausmarke Mertes Bikes im Fokus. Darüber hinaus können in der Werkstatt Inspektionen, Wartungen und Reparaturen durchgeführt werden. Für das neue Geschäft werden hierfür noch Mitarbeiter gesucht.

Ladeninhaber zahlen reduzierte Miete

Svenja Krämer, Citymanagerin der EMG – Essen Marketing GmbH, hat bereits an vielen Ansiedlungen in der Innenstadt mitgewirkt und freut sich, dass es jetzt auch im Südostviertel geklappt hat. Das Fahrradgeschäft werde „einen wichtigen Beitrag zur Attraktivitätssteigerung des Südostviertels leisten“.

Auf der Limbecker Straße in der Essener Innenstadt konnten über das Sofortprogramm acht Leerstände neu vermietet werden. Zudem wurde in Steele ein Konzept umgesetzt. Die Mieter zahlen bis Ende 2023 nur 20 Prozent der Altmiete zahlen. Ziel ist es, dass sie sich im Wettbewerb erfolgreich positionieren und auch über den Förderzeitraum hinaus am Standort bestehen können.

