Jan-Philip Ziebold (l.) und Thilo Pfeffer präsentieren das neue Designer-Outlet in Essen-Rüttenscheid.

Einzelhandel Neues Designer-Outlet in Essen-Rüttenscheid eröffnet

Essen-Rüttenscheid An der Rüttenscheider Straße 128 kann man jetzt Designermode für Kinder und Erwachsene kaufen. Was es gibt und wie lange der Pop-up-Store bleibt.

Ein neuer Pop-up-Store hat an der Rüttenscheider Straße 128 eröffnet. Die beiden Geschäfte „Pfeffers Fashion“ (Hauptstandort an der Rüttenscheider Straße 261) und „Charlie & Lu - Kids Fashion“ (Rüttenscheider Straße 200) haben sich zusammengetan, um ein Designer-Outlet zu eröffnen. Der Laden soll zunächst bis Ende Februar geöffnet bleiben.

Das Haus an der Rüttenscheider Straße 128, das noch Schäden aus dem Zweiten Weltkrieg aufweist und deshalb nur ein Geschoss hat, soll abgerissen werden. Bis es soweit ist, hat der Rüttenscheider Geschäftsmann Jan-Philip Ziebold die Räumlichkeiten angemietet und vermittelt sie an wechselnde Pop-up-Projekte.

Im neuen Rüttenscheider Designer-Outlet gibt es Einzelstücke und Restposten

Das Designer-Outlet bezieht nun die Fläche der Kaffeerösterei Pottschwarz, die dort bis Ende 2023 ihre Produkte angeboten hatte sowie weitere Einzelhandelsflächen im Pop-up. Es ergänzt das bereits bestehende Angebot des Kids-Concept-Store „Charlie & Lu“, der seit Ende September 2023 Teil des Pop-up-Stores ist.

Das Designer-Outlet bietet eine Auswahl an Einzelstücken und allgemeinen Restposten von Modemarken für Kinder und Erwachsene. Darunter sind zum Beispiel Marken wie Stella McCartney, Marc Jacobs, Blauer, Parajumpers, Mini Rodini, CP Company, Closed, Bobo Chooses, Vilebrequin, 04651 trip in a bag, Donsje Amsterdam und The Animal Observatory.

Designer-Outlet in Essen-Rüttenscheid könnte dauerhaft bleiben

Laut Jan-Philip Ziebold könnte das Outlet bei positiver Resonanz der Kundinnen und Kunden auch länger bestehen bleiben. Und: „Die Betreiber sind bereits auf der Suche nach einer dauerhaften und größeren Location an der Rüttenscheider Straße.“

„Charlie & Lu“ hatte sein Outlet bisher im Café Anna, ist aber nun komplett umgezogen auf die „Rü“ und bietet dort ein größeres Sortiment an. „Pfeffers Fashion“ hatte bisher noch kein Outlet. Die Ware im Outlet ist dauerhaft von 30 bis 50 Prozent reduziert. Der Kids-Concept-Store verkauft zudem ganz normal seine Stammmarken MeriMeri, Stapelsteine, Eulenschnitt, Legami und Liewood (ohne Rabatte) sowie alle Restposten von 2023 ebenfalls bis zu 50 Prozent reduziert in einem gesonderten Aktionsraum im Geschäft.

