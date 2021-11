Neueröffnungen und Schließungen in Essener Stadtteil-Zentren

Essen-Heisingen. In Essen-Heisingen hat ein Spielzeugladen eröffnet. In anderen Stadtteilen gibt es Leerstände, mancherorts sind Einkäufe ohne Auto schwierig.

In Essen-Heisingen hat ein neuer Spielzeugladen eröffnet, nachdem zwei in den Vorjahren geschlossen hatten

eröffnet, nachdem zwei in den Vorjahren geschlossen hatten In den Essener Stadtteilen bemühen sich die Akteure, entstandene Leerstände schnell zu schließen

schnell zu schließen In manchen Vierteln ist selbst die Versorgung mit Lebensmitteln ohne Auto schwierig

Über der Eingangstür steht noch der Name des früheren Blumenladens, innen gibt es jetzt Puppen, Puzzle und Stofftiere: Ralf Drange hat seinen neuen Spielzeugladen in Heisingen eröffnet. Damit ist ein Leerstand an der Bahnhofstraße verschwunden und eine Lücke geschlossen. In anderen Stadtteilen klaffen noch Lücken.

Junge Kunden wie Leonard haben gleich am Eröffnungstag das erste Paket in den Händen. Während der Fünfjährige sich für sein neues Spiel begeistert, freut sich seine Mutter, für Spielsachen nicht mehr in die Innenstadt fahren zu müssen. „Das ist jetzt schon toll“, sagt Daniela Knippschild zum Spielzeuggeschäft in ihrem Stadtteil.

Zwei Spielzeuggeschäfte gab es bereits in Essen-Heisingen

Leonard (5) freut sich über sein neues Spielzeug, das er im Geschäft in Essen-Heisingen in Händen hält. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Zu Zeiten, da es noch „Jim Knopf“ an der Zölestinstraße und den „Holzspatz“ an der Bahnhofstraße gab, da hatte sie noch keine Kinder. Diese Spielzeuggeschäfte sind allerdings längst verschwunden. Nun hat sie die ein oder andere Kleinigkeit für den Nachwuchs bereits bei Ralf Drange gegenüber in der Papeterie bestellt.

Dass aber der Inhaber vieles besorgen kann, das hätten eben nicht viele gewusst, sagt Ralf Drange selbst zu einem Grund, ein weiteres Geschäft im Stadtteil eröffnet zu haben. Die Idee zur Selbstständigkeit hatte der gelernte Kaufmann bereits, als er noch bei BMW arbeitete. Dann kam vor 20 Jahren die Papeterie, in Werden übernahm er zuletzt das alt eingesessene Spielzeuggeschäft „Kröber und Co.“.

Inzwischen fehlen in vielen Essener Stadtteilen etwa Spielzeuggeschäfte

„Es hätte auch ein Kiosk sein können, da war ich flexibel“, sagt er schmunzelnd zum Schritt in die Selbstständigkeit, da es in Heisingen zuerst die Papeterie wurde, über der „Schulshop, Papier, Büro und Tabakwaren“ steht und in der es so viel mehr gibt.

Daher mangelt es dort inzwischen wegen der zahllosen bunten Waren an Platz, dieser soll geschaffen und das Spielzeug nun im neuen Laden angeboten werden – nicht mehr zwischen College-Blocks und Hermespaketen. Im neuen Geschäft gibt es nun zwei Mitarbeiterinnen, eine weitere Stelle soll noch besetzt werden. Ralf Drange selbst möchte nach wie vor 80 Prozent seiner Arbeitszeit in der Papeterie verbringen. „Im Stadtteil fehlte einfach ein Spielzeugladen“, sagt er am Eröffnungstag, da Kunden nicht nur Spiele kaufen, sondern auch Glückwünsche und Blumen bringen, um alles Gute zum Neustart zu wünschen.

Eine Drogerie wird es vorerst in Essen-Heisingen weiterhin nicht geben

Den machte kürzlich auch ein Imbiss an der Lelei, Aldi baut noch an seiner Filiale am Königssiepen und im ehemaligen Schuhgeschäft an der Heisinger Straße arbeiten derzeit Handwerker. Verschwunden sind indes etwa zwei Fleischereien, zwei Schuhgeschäfte, eine Parfümerie und die Spielzeugläden im Stadtteil. Werden die Heisinger auf die von vielen so erhoffte Ansiedlung einer Drogerie weiter warten müssen, so gibt es immerhin im Gegensatz zu manch anderem Viertel keine lang anhaltenden Leerstände oder Ladenlokale.

So klagen etwa Freisenbrucher in einigen Bereichen über die schlechte Nahversorgung. Pläne und Bau eines Einkaufszentrums dauern nun bereits Jahrzehnte, während an der einst so belebten Bochumer Landstraße im Laufe der Zeit Bäcker, Fleischer und Bekleidungsgeschäfte mehreren Döner-Imbissen, Nagelstudios und Wohnraum gewichen sind und der Einkauf vor allem für Ältere ohne Fahrzeug in ihrem Stadtteil kaum möglich ist. In Horst wiederum ist mit Ruhrmann eine der letzten Konditoreien Essens Geschichte.

In Essen-Überruhr schließt die einzige Postfiliale

In Überruhr bemühen sich indes Politik, Einzelhändler und Bürgerschaft um ein attraktives Stadtteilzentrum statt leerer Ladenflächen. Nun hat dort aber in Hinsel die einzige Postfiliale geschlossen. In Steele hat sich gerade Saturn aus dem Globus-Center verabschiedet. In Kupferdreh hat die Hochschule für bildende Künste zwar gleich mehrere Lokale übernommen – das ersetze aber den Einzelhandel nicht, lautete die Kritik aus der Werbegemeinschaft.

Und so ist Schirmemachermeister Willy Schüffler von der Heisinger Werbegemeinschaft froh über die Neueröffnungen, die dafür sorgten, dass die Kaufkraft im Stadtteil bleibe. Auch in den Kiosk vor seiner Schirmmanufaktur im Hinterhof der Heisinger Straße 505 soll zeitnah ein Nachfolger des Geschwisterpaares, das diesen zuletzt betrieben hat, kommen. Eis soll es hier dann weiterhin geben.

