Neueröffnung in Essen: Einzelhändler stellt Kunden Rätsel

In Essen-Heisingen stellt der neue Inhaber dieses Ladenlokals an der Bahnhofstraße seine Kunden vor der Neueröffnung vor ein Rätsel.

Essen-Heisingen. „Bald ist es soweit“ steht im Schaufenster eines leeren Ladenlokals in Essen-Heisingen. Was folgt ist ein Buchstabenrätsel. Wir haben nachgehört.

Seit einigen Wochen wird in Essen-Heisingen gerätselt: Welcher Laden zieht in das leere Blumengeschäft an der Bahnhofstraße? „Bald ist es soweit“ steht dort in weißer Schreibschrift. Darunter, wie beim Spiel „Galgenmännchen“ Striche, die für einzelne Buchstaben stehen. Zwei Wörter. R und S sowie S und I sind vorgegeben. 21 Buchstaben.

Dranges Spielzeugladen eröffnet in Essen-Heisingen

Des Rätsels Lösung weiß Ralf Drange, der gegenüber seine Papeterie betreibt. „Wir eröffnen dort – wenn alles klappt – am Dienstag, 2. November, Dranges Spielzeugladen“, erklärt er auf Anfrage. Und schickt ein „Halleluja“ hinterher. Den Grund dafür kann man in seinem Ladenlokal schräg gegenüber an der Bahnhofstraße 16 erkennen. Das Geschäft quillt förmlich über - auf Tischen davor werden Zeitschriften präsentiert, Postkartenhalter stehen ebenfalls vor den Schaufenstern sowie wahlweise Swimmingpools, Kegelspiele – oder vor rund eineinhalb Jahren Klopapier und Desinfektionsmittel.

Ralf Drange in seiner Papeterie in Heisingen. Seit der Schließung des letzten Heisinger Spielzeuggeschäfts im Jahr 2017 verkaufte er vermehrt Spielzeug. Jetzt eröffnet er einen eigenen Spielwarenladen. Foto: Knut Vahlensieck / FUNKE Foto Services

„Wir hatten während des Corona-Lockdowns einen Wahnsinns-Ansturm“, erklärt Drange. Kein Wunder, da er unter anderem auch Tabakwaren und Zeitungen verkauft, durfte sein Laden geöffnet bleiben. „Wir hatten alles, was Schreibwarenläden auch haben, die hatten aber zu.“ Die Kunden dankten es ihm, gaben dort nicht nur ihren Lottoschein und das Hermespaket ab, sondern kauften auch Bastelmaterial, Süßigkeiten, Trinkpäckchen, Schulmaterialien und Gesellschaftsspiele sowie zum Jahreswechsel Silvesterdeko und Wunderkerzen. Viele Heisinger Kinder setzen ihr Taschengeld an der Bahnhofstraße in Ninjago-Hefte oder Kuscheltiere um.

Dranges Mini-Kaufhaus in Essen-Heisingen hat auch ein Verkaufsfenster

Das alles findet sich seit nunmehr 20 Jahren in dem Mini-Kaufhaus auf rund 70 Quadratmetern. Er selbst findet sich dort ebenso gut zurecht wie seine beiden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die Kunden verlieren oft den Überblick. Sei es ein grünes Glitzerpapier, der Zungenfärbe-Lolli oder das Schulpaket für die zweite Klasse der örtlichen Grundschule – das Team pflückt es zielgerichtet aus den Regalen. Falls doch mal etwas fehlt, genügt ein Anruf in Essen-Werden. Dort betreibt Ralf Drange nämlich das Geschäft „Kröber und Co.“ an der Brückstraße. Was es in Heisingen nicht gibt, liegt wahrscheinlich in Werden im Regal.

„Es artet aus“, bringt es Drange selbst auf den Punkt. Vor lauter Ware passen die Kunden kaum in den Laden. Doch auch dieses Problem löst der 58-Jährige kreativ und öffnet auf der Rückseite des Eckhauses manchmal ein Verkaufsfenster.

Bis 2017 gab es schonmal einen Spielzeugladen in Essen-Heisingen

Jetzt will er etwas „entlüften“ und Teile des Spielzeugs auslagern. Bis 2017 gab es mit „Jim Knopf“ schonmal einen Spielwarenladen in Heisingen an der Zölestinstraße. „Die Lage hier gegenüber der Grundschule an der Bahnhofstraße ist viel besser“, erklärt Drange, der – wie üblich – guter Dinge ist. „Die Leute begreifen langsam, dass sie ihre Geschäfte vor Ort unterstützen müssen.“ Die Nachfrage nach Heliumballons sei riesig, die will er auf jeden Fall in Zukunft anbieten. Außerdem möchte er auf den 76 Quadratmetern in dem neuen Ladenlokal Geburtstagskisten für Kinder aufstellen. Drange: „Bobbycars, Swimmingpools, Puppen und Lego kommt raus aus dem alten und rein in den neuen Laden.“ Im angrenzenden Stadtteil Kupferdreh gibt es mit „Kram und Kinkerlitz“ bereits ein großes Spielzeuggeschäft, das schreckt den Heisinger jedoch nicht ab: „Das ist doch ein ganz anderer Stadtteil.“

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen