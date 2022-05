Streik Neuer Streik in Essener Kitas und Grundschulen am Mittwoch

Essen. Eltern müssen sich auf neue Schwierigkeiten bei der Kinderbetreuung einstellen: In Kitas und Ganztagsbetrieben der Schulen wird wieder gestreikt.

In Kindertagesstätten und Ganztagsbetreuungen der Grundschulen wird am Mittwoch, 4. Mai, erneut gestreikt. Das kündigt die Gewerkschaft Verdi an. Die Arbeitsniederlegungen am Mittwoch sind Teil eines bundesweiter Auseinandersetzung um mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen.

Erst am Donnerstag, 28. April, und Anfang März hatten Erzieherinnen und Erzieher, Kinderpfleger und Vertreter anderer Berufsgruppen für einen Tag die Arbeit niedergelegt. Am Essener Kennedyplatz gab es am 28. April eine von drei zentralen Kundgebungen in NRW. In den Kitas schlossen viele Gruppen; Notbetreuung gab es vor allem für Härtefälle.

Tarif-Auseinandersetzungen bislang ohne Ergebnis

„Hintergrund sind die bislang ergebnislosen Verhandlungen für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst und die angespannte Situation in den Einrichtungen der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern“, berichtet die Gewerkschaft Verdi. Die Tarif-Auseinandersetzungen im Monat Februar und März hatten zu keinem Ergebnis geführt. Die Gewerkschaft fordert „eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und die finanzielle Anerkennung der Arbeit der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst.“

Die streikenden Erzieher treffen sich zu einer gemeinsamen Kundgebung mit den Streikenden des Uni-Klinikums um 12.05 Uhr auf dem Hirschlandplatz (Essen Innenstadt).

