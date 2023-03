Verdi-Streik bei EBE Essen: Müll bleibt drei Tage liegen

Am 27. Februar hatte die EBE zuletzt gestreikt – die schwarzen Tonnen blieben an diesem Tag stehen.

Essen. Die Müllabfuhr in Essen streikt drei Tage lang ab Donnerstag, 9. März. Der Müll bleibt liegen. verabredete Sperrmülltermine fallen aus.

Die Entsorgungsbetriebe Essen (EBE) streiken ab Donnerstag, 9. März. Drei Tage lang – bis einschließlich Samstag, 11. März – wird der Müll im gesamten Stadtgebiet nicht abgeholt. Graue, braune und blaue Tonnen, die an diesen Tagen geleert werden sollten, bleiben voll stehen. Es geht um etwa 54.000 Mülltonnen, hat die EBE ausgerechnet. Nachhol-Termine wird es wahrscheinlich nicht geben.

[Abonnieren Sie hier kostenlos unseren Newsletter mit Nachrichten aus Essen]

Betroffen sind außerdem die Straßenreinigung, der Sperrmüll, und auch die Recyclinghöfe der EBE bleiben an den drei Streik-Tagen geschlossen. „Die Leerung von Abfalltonnen und die Abfuhr von Sperrmüll und Schrott werden vermutlich ersatzlos ausfallen, ebenso wie die Straßenreinigung“, kündigt die EBE an. Beim Ausfall der Straßenreinigung sind die Wochenmärkte – zum Beispiel der Rüttenscheider Markt am Samstag – hart getroffen. Dort dürfte sich dann übers Wochenende der Abfall türmen.

Betroffene Bürger dürfen Restmüll in dicken Säcken „neben die grauen Tonnen“ stellen

Die Gewerkschaft Verdi hatte die Beschäftigten der EBE zu dieser Arbeitsniederlegung aufgerufen; erfahrungsgemäß hat ein Streik-Aufruf bei der EBE durchschlagende Wirkung. Weitere Essener Betriebe, betont Bernt Kamin-Seggewies von der Gewerkschaft Verdi, würden an diesen Tagen nicht bestreikt.

Die vom Streik betroffenen Bürgerinnen und Bürger dürfen Restmüll, der jetzt anfällt, in „verschlossenen, dickwandigen Abfallsäcken“ neben die grauen Tonnen stellen. Sie werden dann bei der nächsten Leerung mitgenommen, falls die Kapazitäten ausreichen.

Sperrmülltermine fallen aus, Winterdienst arbeitet

Weil auch alle für diese Tage ausgemachten Sperrmüll-Termine ausfallen, bittet die EBE die betroffenen Bürger, den Sperrmüll nicht vor die Tür zu stellen. Angesichts der winterlichen Witterung betont die EBE, dass „der Winterdienst sowie andere Notdienste über Notvereinbarungen sichergestellt“ sei. Im Klartext: Es wird weiter gestreut, auch wenn drei Tage lang gestreikt wird.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen