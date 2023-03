Neuer Slogan auf Essener Handelshof: Warum so kompliziert?

Essen. Der neue Schriftzug auf Essens Handelshof lässt weiter auf sich warten. Ein ziemlich kompliziertes Verfahren soll bald starten. Ein Kommentar.

Eine neue Dachmarke, noch dazu an so prominenter Stelle, will gut überlegt sein. Das ist schon richtig. Was Essens Stadtverwaltung in Sachen neuem Schriftzug auf dem Handelshof am Tor zur Innenstadt aber da vorhat, ist dann doch zu viel des Guten:

Bürgerbeteiligung, Jury samt Fachbeirat filtert Themen und Botschaften, professionelle Werbeagentur arbeitet Gemeinsamkeiten heraus und kreiert einen – oder mehrere – Schriftzüge, Jury entscheidet erneut und legt Rat der Stadt Vorschläge vor, neue Lichtanlage wird gebaut. Das sind auch für eine Dachmarke ein paar Schleifen zu viel. Das muss doch einfacher, und vor allem direkter, gehen!

Slogan auf dem Handelshof: Lebhafte und engagierte Debatte vor einem Jahr

Offensichtlich scheint man den eigenen Bürgerinnen und Bürgern bei der Namensfindung wenig zuzutrauen. Dabei hat die lebhafte Debatte vor mehr als einem Jahr doch gezeigt, dass die Menschen mit großem Engagement und Ernsthaftigkeit versuchen, möglichst breite Teile der Stadtgesellschaft hinter einer Formel zu versammeln.

