Neuer Recyclinghof in Essen-Überruhr wird eröffnet

Geschäftsführung, Aufsichtsräte und Mitarbeiter der EBE eröffneten am Montag die neue Recyclingstation an der Langenberger Straße in Essen-Überruhr.

Überruhr. Auch in Überruhr gibt es nun eine Recyclingstation der Entsorgungsbetriebe Essen. Was Bürger dort entsorgen können – und was nicht.

Die Entsorgungsbetriebe Essen (EBE) haben eine weitere Recyclingstation eröffnet. An der Langenberger Straße 564 können Bürger an sechs Tagen in der Woche Altpapier und Kartonage, Kunststoffe, Grünschnitt sowie Elektroschrott kostenlos abgeben.

Die neue Recyclingstation „Süd-Ost“ soll die beiden großen Recyclinghöfe in Altenessen und Werden entlasten. „Wir haben lange nach einer geeigneten Fläche gesucht“, so EBE-Geschäftsführer Stephan Tschentscher. Schon 2019 waren die Entsorgungsbetriebe an der Langenberger Straße unweit der ehemaligen Zeche Heinrich in Überruhr-Holthausen fündig geworden. Durch die Coronakrise und Sondierungsbohrungen nach Spuren des Altbergbaus verzögerte sich die für Anfang 2020 geplante Eröffnung. Bis 2028 hat die EBE das Gelände gepachtet.

Für Bürger aus dem Essener Süd-Osten verkürzen sich die Wege zur Annahmestelle

Auf dem 1250 Quadratmeter großen Außengelände stehen nun mehrere Sammelcontainer bereit. Ausrangierte Kühlschränke, Waschmaschinen, kleinere Elektrogeräte und auch Batterien werden in einer 600 Quadratmeter großen Halle angenommen und gelagert.

Nur eine Zu- und Ausfahrt Coronabedingt gilt auf dem Gelände der EBE-Annahmestelle die Maskenpflicht, Bürger sind angehalten, Abstand zu halten. Vor Ort nehmen drei Mitarbeiter Abfälle zur Entsorgung an. Auf das Gelände führt eine Zufahrt, durch die Besucher die Annahmestelle auch wieder verlassen müssen. Um Rückstaus auf dem Grundstück und Unfälle auf der Langenberger Straße möglichst zu vermeiden, dürfen Autofahrer nur nach rechts in Richtung Kupferdreh abbiegen.

Wer an der Langenberger Straße allerdings Bauschutt entsorgen will, ist dort an der falschen Adresse und muss nach wie vor einen der beiden großen Recyclinghöfe ansteuern. Gleiches gilt für die Entsorgung von Farben, Lacken und andere Gefahrenstoffe; letztere können auch am Schadstoffmobil abgegeben werden.

An der Schnabelstraße in Rellinghausen sieht die EBE Erweiterungspotenzial

Mit der Eröffnung der neuen Recyclingstation verkürzen sich allen voran für Bürger der Ruhrhalbinsel die Wege. Die EBE spricht von einem Entsorgungsdreieck für den Essener Süden, bestehend aus dem Recyclinghof an der Laupendahler Landstraße, der neuen Annahmestelle „Süd-Ost“ in Überruhr und aus der Grünschnittannahme an der Schnabelstraße in Rellinghausen. Dort sieht die EBE „Erweiterungspotenzial“, so dass nicht nur Gartenabfälle entsorgt werden könnten, sondern auch andere Abfälle. Noch sei dies allerdings Zukunftsmusik.

Die EBE-Annahmestelle „Süd-Ost“ an der Langenberger Straße 564 in Überruhr-Holthausen ist montags bis freitags von 8 Uhr bis 15 Uhr sowie samstags von 8 Uhr bis 13 Uhr geöffnet.http://Lesen_Sie_auch_diese_Nachrichten_aus_Essen{esc#233146165}[infobox]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen