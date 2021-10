Neuer Partyclub in Rüttenscheid legt auf Stil großen Wert

Essen-Rüttenscheid. Im Rüttenscheider Girardethaus öffnet in Kürze ein ganz neuer Partyclub, der Purple heißt. Welches Programm die Gäste dort erwartet.

Mehrere Clubbetreiber und DJs haben sich zusammengeschlossen, um den neuen Partyclub Purple in Rüttenscheid an den Start zu bringen.

und haben sich zusammengeschlossen, um den in an den Start zu bringen. Zu den Markenzeichen der neuen Location gehören Stil und Exklusivität . Dazu sind auch die Räume im Girardethaus von vorne bis hinten auf Vordermann gebracht worden.

. Dazu sind auch die Räume im Girardethaus von vorne bis hinten auf Vordermann gebracht worden. Das wöchentliche Programm folgt einem festen Raster und bietet den Besuchern recht unterschiedliche Formate.

An Partyclubs besteht in Essen-Rüttenscheid eigentlich kein Mangel, sagt Bastian Herzogenrath, der selbst das 19 Down betreibt. Mit mehreren Mitstreitern möchte er nun ein Angebot hinzufügen, das besonders stilvoll und exklusiv daherkommt. Purple heißt die neue Bar mit einem ausgeklügelten und wohl feinem Format.

Im früheren Solid-Club von Rüttenscheid zieht bald neues Leben ein

Früher war es der Solid-Club, in dem sich die Leute die Nächte um die Ohren schlugen. Weiter geht es hier, direkt neben der Rüttenscheider Hausbrauerei, nun in komplett umgestalteten Räumen, die eine gepflegte Atmosphäre versprechen. Vom Boden bis zur Decke, von der Soundanlage über die Theke bis zur Lichttechnik „haben wir alles rundum erneuert“, betont Herzogenrath. Alle Beteiligten wollen sich einen schon lange gehegten Wunsch erfüllen und die Szene in Rüttenscheid um eine Adresse attraktiver machen. Nach den vielen Einschränkungen durch Corona komme die Neueröffnung doch zu einer passenden Zeit, so der Essener. Rund 200.000 Euro habe man in die Hand genommen, damit es im Purple auch richtig schick zugeht. Angesichts von Corona wurden Luftfilter und eine Frischluftanlage eingebaut.

Für den neuen Club packen mehrere Veranstalter ihre speziellen Programme zusammen, mit denen sie bislang schon sehr erfolgreich unterwegs sind. Für das Purple kommt nun ein festes Raster an Formaten dabei heraus.

Festes Programmraster im Rüttenscheider Club von Donnerstag bis Samstag

Donnerstags wird ab November alle 14 Tage schon mal so langsam das Wochenende einläutet. Mit seinen „Afterwork-Partys“, bei denen Elektronikmusik (Stichwort Deephouse) angesagt ist, hat DJ Tom Schulte im Jagdhaus Schellenberg während der Coronazeit einen Publikumsmagneten geschaffen. Nun soll zumindest für die kühlere Jahreszeit von Oktober bis April ein Tapetenwechsel stattfinden, alle 14 Tage heißt das Motto Purple eve, also evening für Abend. Beginn ist bereits um 18 Uhr und bis 0 Uhr dürfen die Gäste gerne bleiben.

Deutlich später geht es an jedem ersten Freitag im Monat los, wenn Rouven Nassau die Musik auflegt. Auch er steht für Elektronikmusik und seine Partys im Bootshaus am Baldeneysee sind echte Renner. Eng arbeitet er mit Betreiber Muzeffer Kök (Café Zucca, Zizou) zusammen. Um 22 Uhr öffnet dann das Purple die Türen, hält sie aber bis um 4 Uhr in der Früh geöffnet. Die Zeiten gelten auch für den Samstag und zwar jede Woche. Von Charthits bis Hip Hop wird den Besuchern alles an Musik serviert, was ihnen lieb ist. Damit beteiligt sich Patrick Chacinski vom „Luck in a cup“ (Rüttenscheider Straße 236) am Programm und nimmt seine Partys mit, die unter dem Titel „I’m Legend“ ihm stets ein gut besuchtes Haus bescheren.

Der Start soll nun am Freitag, 15. Oktober, erfolgen. Die nächsten Termine lauten dann wie folgt: 16. Oktober (I’m Legend), 21. Oktober (Purple eve), 23. Oktober (Zucca und Zizou), 30. Oktober (Blaulicht Union) und 31. Oktober (Halloween).

Donnerstags ist der Eintritt frei, an allen anderen Tagen kostet er zehn Euro. Es gilt die 3G-Regel.

